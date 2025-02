Paul McCartney celebra a Wings con un vistazo exclusivo al pasado

Paul McCartney ha anunciado el lanzamiento de un nuevo libro titulado Wings: The Story Of A Band On The Run, que se publicará el 4 de noviembre. Este libro es una celebración oral de la banda Wings, formada por Paul McCartney, su esposa Linda McCartney y Denny Laine en 1971, tras la disolución de The Beatles. El libro incluye más de 100 fotografías inéditas y está basado en innumerables horas de entrevistas con McCartney y otros miembros clave de la banda.

Descrito como «una celebración estereofónica y vibrante de las canciones, colaboraciones y actuaciones que marcaron el final del siglo XX», el libro explora el impacto de la banda a través de sus distintos álbumes, siguiendo las diversas encarnaciones de Wings a lo largo de su carrera. Entre las anécdotas, se menciona el robo que sufrió la banda en Nigeria, sus apariciones sorpresa en universidades del Reino Unido y la creación de éxitos como Let ‘Em In, Live And Let Die y Band On The Run.

Paul McCartney ha expresado su emoción por revivir estos momentos a través del libro. «Empezar de cero tras The Beatles fue una locura a veces, pero demostramos que Wings podía ser una gran banda», comentó McCartney. El libro también arroja nueva luz sobre el impacto inmediato de la separación de The Beatles y cómo el panorama musical y los gustos comenzaron a cambiar junto con las opiniones sociales.

Este anuncio llega pocas semanas después de que se confirmara la reedición del clásico álbum de Wings Venus And Mars en conmemoración de su 50 aniversario, que se lanzará el 21 de marzo en una edición especial. Estas iniciativas forman parte de una celebración más amplia de la banda que dejó una huella global antes de su disolución en 1981.

Wings: La inolvidable travesía de una banda legendaria

Wings, formada en 1971 por Paul McCartney, su esposa Linda McCartney y Denny Laine, surgió en un período de transición para Paul tras la disolución de The Beatles. Desde su creación, la banda demostró ser una fuerza innovadora en el panorama musical de la década de 1970. Su primer álbum, Wild Life, aunque no fue un éxito inmediato, sentó las bases para su característico sonido.

En 1973, Wings lanzó Band On The Run, que se convertiría en uno de los álbumes más aclamados de la banda, con éxitos como Jet y Band On The Run. Este trabajo consolidó a la banda y demostró que Paul McCartney aún tenía mucho que ofrecer. Le siguieron otros álbumes exitosos como Venus And Mars (1975), que incluía clásicos como Listen To What The Man Said, y Wings At The Speed Of Sound (1976), conocido por temas como Silly Love Songs y Let ‘Em In.

A lo largo de su carrera, Wings experimentó varios cambios en su formación, con músicos talentosos como Jimmy McCulloch y Joe English uniéndose en diferentes etapas. Sin embargo, la banda mantuvo su esencia y continuó produciendo música que resonaba con el público.

En 1981, Wings se disolvió, dejando un legado imborrable en la música moderna. Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante, a pesar de las comparaciones con The Beatles, es testimonio del talento y la visión de Paul McCartney. Con el reciente anuncio del libro Wings: The Story Of A Band On The Run, los fans tienen la oportunidad de revivir y celebrar la historia de una de las bandas más icónicas del siglo XX.

