Paul McCartney publicará “Grandude’s Green Submarine”, segunda parte del libro infantil “Hey Grandude!”

Dicen que la infancia es la mejor etapa de la vida, sobre todo cuando los niños crecen y viven en sus más óptimas condiciones. Dentro de esa felicidad, los abuelos tienen una especial importancia para los niños, ya que generalmente son un referente y un apoyo inolvidables. Y es que la relación entre niños y abuelos es un puente que une los dos polos opuestos de la vida: lo que acaba de empezar y lo que está llegando a su final.

No cabe duda de así es como Paul McCartney ha entendido el proceso, porque desde hace tiempo ha demostrado con sus acciones y familia su entregada pasión por la infancia. A sus 77 años es padre de cinco hijos (cuatro de su primer matrimonio con Linda McCartney, y de una hija de 15 años de su segundo matrimonio con Heather Mills). Además, es abuelo de ocho nietos. Pero esa relación con la infancia no queda reducida al ámbito familiar, sino que va más allá, llegando incluso a la publicación de libros infantiles de gran éxito, como High on the clouds. El libro fue publicado en octubre de 2005 con las magníficas ilustraciones de Geoff Dunbar y la pluma literaria de Philip Ardagh en colaboración con el propio McCartney. Debido al éxito que obtuvo, en 2015 se realizó una adaptación cinematográfica bajo el mismo nombre.

Tanto el libro como la película cuentan la historia de Wirral, una joven ardilla que se queda sin hogar y huérfana cuando su localidad Woodland es atacada por el desarrollo humano. Siguiendo las enseñanzas de su madre y con la ayuda de sus amigos animales, Wirral emprende la búsqueda del santuario de la isla secreta de Animalia. A lo largo del viaje, Wirral se encontrará con malvadas experiencias y sueños salvajes. Él y sus amigos experimentaran la tragedia, la guerra, la alegría y la victoria, todo en nombre de la libertad y la paz. El libro es un canto a la preservación de la naturaleza y a la libertad natural de los animales. The Observer describió la obra como “una historia sobre los peligros del capitalismo global desenfrenado”.

Tras el éxito del libro y la película, McCartney sacó en 2019 otro libro titulado Hey Grandude!, un proyecto inspirado en la mítica canción Hey Jude. Según la prensa, actualmente ya se está preparando su continuación bajo el título de Grandude’s Green Submarine, probablemente inspirada en la canción Yellow Submarine. El libro verá la luz el 2 de septiembre de 2021. Esta nueva historia narrará las aventuras de Grandude y sus nietos mientras se embarcan en una nueva odisea por encontrar a Nandude, la gran abuela amante de la música. El libro estará ilustrado por Kathryn Durst. Según comenta el propio Paul McCartney “el protagonista del cuento tiene una barba gris, un moño, un pequeño sombrero, y una brújula mágica y aunque comparte ciertas similitudes conmigo, se supone que Grandude no soy yo porque él es mágico y yo no”.

Para concluir cabe citar que Paul McCartney piensa que los niños deben tener un momento de cuentos antes de ir a dormir, donde los padres y los abuelos les cuenten historias que aviven sus capacidades imaginativas y la curiosidad por la cosas, algo que él mismo hace con sus nietos. Asimismo, no hay que olvidar que el 16 de abril del presente año, el ex Beatle lanzará su nuevo álbum McCartney III Imagined, y el 2 de noviembre publicará otro libro llamado The Lyrics: 1956 to the Present.