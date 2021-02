Paul McCartney publicará su libro autobiográfico

Con ya 78 años de edad, Paul McCartney, uno de los músicos más importantes e influyentes en la historia de la música, por fin publicará su libro autobiográfico el próximo 2 de noviembre.

A través de las letras de 154 canciones compuestas a lo largo de diferentes etapas de su vida como su infancia, en The Beatles, en su propia banda Wings y en su larga carrera en solitario; Paul contará aquellas historias inéditas que todo amante de la música siempre ha querido escuchar.

The Lyrics, como se titula el libro, estará ordenado alfabéticamente en vez de cronológicamente para ofrecer una narrativa no lineal que atrape a los lectores. Además de las letras, Macca nos ofrecerá, de propia voz, el contexto en el fueron escritas, las personas y lugares que lo inspiraron, y lo que piensa de ellas ahora.

“La única cosa que siempre he conseguido hacer, ya sea en casa o en el camino, es escribir nuevas canciones. Sé que a algunas personas, cuando llegan a cierta edad, les gusta ir a un diario para recordar los acontecimientos cotidianos del pasado, pero no tengo esos cuadernos. Lo que tengo son mis canciones, cientos de ellas, que he aprendido que sirven para el mismo propósito. Y estas canciones abarcan toda mi vida”, escribió McCartney en sus redes.

Paul intentó que estas canciones sean un reflejo de cómo siente la música y lo que esta significa para él, y a su vez espera que las demás personas se puedan identificar de la misma forma.