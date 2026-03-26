Paul McCartney vuelve a su infancia en Liverpool con «The Boys Of Dungeon Lane» y presenta el nostálgico single “Days We Left Behind”

Paul McCartney está de regreso con un proyecto profundamente personal. El legendario músico ha anunciado The Boys Of Dungeon Lane, su primer álbum desde McCartney III (2020), acompañado del single “Days We Left Behind”, una pieza íntima que lo transporta a sus años de juventud en Liverpool. El disco llegará el 29 de mayo y promete ser su trabajo más introspectivo hasta la fecha, un viaje emocional hacia los recuerdos que moldearon al artista antes de que el mundo conociera a The Beatles.

El álbum, descrito como “su obra más vulnerable y reflexiva”, recoge memorias nunca compartidas: la vida en la Liverpool de posguerra, la resiliencia de sus padres y las primeras aventuras musicales junto a John Lennon y George Harrison. El propio McCartney lo explica así: “Este es un tema de memoria para mí. A veces me pregunto si solo escribo sobre el pasado, pero luego pienso: ¿cómo puedes escribir sobre otra cosa?”. “Days We Left Behind” captura ese espíritu con una producción desnuda y evocadora, que lo devuelve a los días de “bares llenos de humo y guitarras baratas”.

El origen del disco se remonta a 2021, cuando McCartney tomó un té con el productor Andrew Watt y tocó un acorde que no reconocía. De ahí surgió “As You Lie There”, la canción que abre el álbum, y el impulso para grabar un trabajo en el que, al igual que en McCartney (1970), interpreta la mayoría de los instrumentos. La nota de prensa promete una mezcla de “rock al estilo Wings, armonías beatle, grooves marca McCartney e historias guiadas por la melodía”, un compendio de todas sus facetas.

El título del álbum hace referencia a Dungeon Lane, una zona cercana a Forthlin Road, donde McCartney creció. Él mismo recuerda: “Vivíamos en un lugar bastante humilde, pero no importaba porque la gente era maravillosa y no notabas que no tenías mucho”. Esa mirada cálida y honesta atraviesa todo el proyecto.

La publicación de The Boys Of Dungeon Lane coincide con un momento de intensa actividad en torno a su legado: el libro The Story Of A Band On The Run, el documental Man On The Run, la expansión de Anthology y el rodaje de las cuatro biopics dirigidas por Sam Mendes, con Paul Mescal, Joseph Quinn, Harris Dickinson y Barry Keoghan interpretando a los Beatles.

Con este nuevo álbum, McCartney demuestra que, incluso después de más de seis décadas de carrera, sigue encontrando nuevas formas de contar su historia.

Paul McCartney, una vida entera convertida en canciones que definieron la música moderna

Desde su irrupción con The Beatles, Paul McCartney ha construido una de las carreras más influyentes de la historia de la música. Tras revolucionar el pop junto a Lennon, Harrison y Starr, continuó su camino con Wings, firmando discos icónicos como Band on the Run o Venus and Mars. Su trayectoria en solitario, con trabajos como McCartney, Tug of War o Flaming Pie, ha mostrado su capacidad para reinventarse sin perder su esencia melódica. A lo largo de los años ha explorado desde el rock hasta la música clásica, siempre guiado por una curiosidad inagotable. Con The Boys Of Dungeon Lane, McCartney añade un capítulo íntimo y revelador a una discografía que ha marcado a generaciones y que sigue creciendo con la misma sensibilidad que lo convirtió en un icono.

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