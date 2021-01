Paul Stanley (KISS) presenta Soul Station, su nuevo proyecto

El fundador y líder de Kiss, escritor y miembro del Rock & Roll Hall of Fame Paul Stanley ha pasado los últimos años desarrollando un nuevo proyecto. Se trata de Soul Station, una banda que reúne a algunos de los mejores músicos actuales para rendir tributo a algunos de los artistas y canciones más grandes del catálogo soul y R&B.

“Mucho antes de que escuchara a las grandes bandas británicas, crecí escuchando a Philly Soul, Motown y tantos otros. Tuve suerte de ver a Otis Redding y Solomon Burke entre otros. Esa música y su narrativa, me dieron fuerza y esperanza hasta en los peores días. Los grandes clásicos de aquella época eran pura medicina para la mayoría y me sentí arrastrado a esa era para encontrar algo de magia que creo todos podemos usar”, asegura Stanley.

Para muchos será una sorpresa, pero estas raíces musicales de Stanley se han convertido poco a poco en una pasión tal que ha montado una banda de directos y de estudio. El grupo de Stanley está formado por un grupo de 15 músicos que ha girado por EEUU y Japón y con los que recientemente ha grabado un disco, Now And Then, compuesto por clásicos del soul y cinco nuevas canciones.

Si no puedes esperar más, ya puedes escuchar el primer adelanto O-O-H Child a través del siguiente enlace, así como al propio Stanley explicando la naturaleza del proyecto.