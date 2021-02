Dicen que los grandes músicos son aquellos que mantienen su cabeza constantemente abierta a la experimentación y a los cambios. Paul Weller es un ejemplo. El incansable músico británico acaba de comunicar el lanzamiento de su nuevo álbum Fat Pop (Volume 1), del cual se ha extraído el primer sencillo Cosmic Fringes (Franjas Cósmicas), tema donde los sonidos sintéticos y rockeros se entremezclan con la voz inconfundible de Weller. El clip viene gráficamente ilustrado bajo transiciones en blanco y negro, flashes solarizados, alternancias entre positivo y negativo y densidades de alto rango. El conjunto videográfico es una arquitectura visual que parecer inspirada en los efectos Sabattier de Man Ray.

Sin duda, Paul Weller es uno de los músicos británicos más inagotables de su generación y posiblemente el más exitoso de United Kingdom. Así lo acreditan sus once álbumes de estudio en veinte años cuya totalidad ha entrado en los Top Ten siendo cuatro de ellos los que alcanzaron la máxima posición. Con semejante bagaje profesional, Paul Weller se ha ganado a pulso el derecho de hacer cualquier cosa sin tener que rendir cuentas, directrices, veredictos o razones a nadie. De ahí su sentencia: “Hoy en día hago la música que quiero”.

Lo que sabemos con toda certeza es que el nuevo álbum saldrá a la calle el 14 de mayo a través de la discográfica Polydor y contendrá doce pistas. Viendo el título del primero no hay duda de que habrá un segundo volumen. El propio Weller lo deja caer cuando afirma que “Hay músicos que graban el mismo disco cada año. Yo no puedo hacerlo. Me aburro fácilmente de las cosas. Necesito evolucionar con cada disco. Por eso, estoy probando cosas diferentes. El tiempo es esencial”.

No cabe duda de que Paul Weller vive conforme a su espíritu libre e inconformista. El fundador y antiguo líder de grupos como The Jam y The Style Council está considerado un ícono imprescindible dentro del panorama musical y concretamente del movimiento mod, de ahí que sea apodado como The Modfather.

Está claro que, a pesar de sus 62 años, Weller sigue al pie del cañón explorando nuevos sonidos y composiciones. Indiscutiblemente es un mago sónico, capaz de generar fusiones cada cual de ellas más diferente. Es capaz de componer bandas sonoras como Jawbone, discos como Sonic Kicks, Wake Up The Nation, Saturns Pattern o True Meanings y compaginar su enorme conglomerado musical con su numerosa vida familiar. Tiene siete hijos.

Este tipo de músicos son los que crean pautan históricas y llenan los dorados salones del Walhalla musical. Sus propias palabras definen ya ese élan vital que motoriza su trabajo profesional: “A veces uno se limita a no salirse del guión, a no probar nada extraño. Pero no existen barreras, fronteras ni límites en la música. Simplemente miro hacia el futuro y busco lo que puede motivarme, lo que puede motivar a los músicos, todo aquello que representa un reto para todos nosotros. Solamente espero que mis discos puedan servir para que en algún momento los jóvenes se fijen en ellos y se aventuren a hacer cosas distintas, que les sirva para ser más valientes”.