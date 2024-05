Paul Weller no quiere imaginarse lo que hubiera sido de The Beatles si hubieran hecho música en los 80

En una reciente entrevista con Mojo, Paul Weller, el eterno Modfather y exlíder de The Jam, ha compartido reflexiones profundas sobre el impacto que The Beatles tuvieron en su vida y en la música mundial. Weller, quien está a punto de lanzar 66, su decimoséptimo álbum en solitario, considera que la separación de The Beatles en 1970 fue un acontecimiento oportuno, preservando así su legado inmaculado.

En una entrevista con Mojo, destacó que la separación de la banda ocurrió en el momento adecuado, a pesar de haberse sentido devastado en aquel entonces. Weller expresó su alivio de que la banda no continuara hasta los años 80, ya que no podría imaginar a The Beatles adaptándose al synth pop de esa década, lo cual considera que habría sido impactante. Esta opinión resalta la importancia de evolucionar y experimentar en la música, algo que The Beatles personificaron al establecer un estándar en la industria.

Además, Weller recuerda con cariño cómo las melodías de The Beatles le abrieron los ojos a un mundo de posibilidades más allá de su pequeña ciudad natal. “Ellos hicieron posible que la gente normal… gente como yo, explorara la vida”, confiesa el músico. Además, destaca la valentía de la banda para experimentar y avanzar, estableciendo un estándar en la industria musical.

Una vez más, queda demostrado que la influencia de The Beatles es incuestionable; son la banda más vendida de todos los tiempos con más de 500 millones de discos. Su capacidad para innovar y su audacia para mezclar géneros y estilos han dejado una huella indeleble en la historia de la música.