Paul Weller, Primal Scream e Inhaler encabezarán un nuevo concierto por Gaza en Londres

El próximo 17 de octubre de 2025, el emblemático TROXY de Londres acogerá una nueva edición del Gig For Gaza, un evento solidario que reunirá a Paul Weller, Primal Scream, Inhaler y Maverick Sabre para recaudar fondos para la crisis humanitaria en Gaza. Organizado y seleccionado por Weller, exlíder de The Jam, el concierto promete una noche de música potente y solidaridad, con todos los ingresos destinados a organizaciones como Medical Aid for Palestinians y Gaza Forever, que proporcionan alimentos, suministros médicos y refugios a los afectados. El evento también incluirá oradores invitados y cortometrajes, con la imagen del evento diseñada por Robert Del Naja de Massive Attack.

Tras el éxito del Gig For Gaza de 2024 en el O2 Academy Brixton, que recaudó más de 125.000 libras y contó con artistas como Kneecap y Paloma Faith, esta edición refuerza el compromiso de Weller y Primal Scream con la causa palestina. Weller ha mostrado su apoyo en el pasado con gestos como tocar con una bandera palestina en sus conciertos, mientras que Primal Scream colaboró en una camiseta para un equipo de fútbol de refugiados palestinos. Inhaler, la banda indie rock de Dublín, y Maverick Sabre, conocido por su fusión de soul y rap, completan un cartel diverso. Las entradas salen a la venta el 1 de agosto a las 10 de la mañana.

Paul Weller, Primal Scream, Inhaler y Maverick Sabre: un legado musical diverso

Paul Weller, el icónico Modfather, lidera esta constelación de artistas con una carrera que abarca cinco décadas. Como frontman de The Jam, definió el punk-rock mod con discos como All Mod Cons (1978) y Sound Affects (1980). Con The Style Council, exploró jazz y soul en Café Bleu (1984), antes de brillar como solista con 17 álbumes, desde Stanley Road (1995) hasta 66 (2024), un reflejo introspectivo de su evolución.

Primal Scream, nacidos en Glasgow en 1982, revolucionaron el rock con Screamadelica (1991), fusionando acid house, rock y dance. Con 11 álbumes, incluyendo XTRMNTR (2000) y Chaosmos (2016), la banda de Bobby Gillespie sigue siendo un pilar del sonido alternativo británico, conocida por su activismo y energía en vivo.

Inhaler, la joven banda dublinesa liderada por Elijah Hewson, ha irrumpido en el indie rock con It Won’t Always Be Like This (2021) y Cuts & Bruises (2023), evocando ecos de U2 con melodías frescas y directas.

Maverick Sabre, por su parte, mezcla soul, hip-hop y reggae desde su debut Lonely Are the Brave (2012). Su voz emotiva brilla en discos como When I Wake Up (2019), consolidándolo como un talento versátil. Juntos, estos artistas, que suman décadas de innovación y compromiso social, se unen en el Gig For Gaza 2025, mostrando no solo su música, sino también su solidaridad.

