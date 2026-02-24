Paul Weller vuelve a su casa con el recopilatorio «At The BBC Vol.2”

Con la naturalidad de quien lleva décadas marcando el pulso del pop británico, Paul Weller anuncia At The BBC Vol.2, una nueva entrega que repasa casi veinte años de sesiones para la corporación pública británica. Un archivo vivo que demuestra, una vez más, que el Modfather no entiende de etapas: solo de canciones.

Disponible en triple vinilo y CD, el recopilatorio reúne grabaciones realizadas entre 2008 y 2024, un periodo en el que Weller ha seguido ampliando su universo sonoro sin perder la esencia. Aquí conviven piezas de su carrera en solitario con revisiones musculosas de clásicos de The Jam y destellos soul de The Style Council. Temas como “Wild Wood”, “Start!”, “Broken Stones”, “My Ever Changing Moods” o “The Eton Rifles” aparecen reinterpretados con la soltura de quien conoce cada compás como si fuera una extensión de su propio cuerpo.

El set también incluye versiones inesperadas —de The Kinks, The Zombies o incluso Billie Eilish— y recupera cortes como “When Your Garden’s Overgrown” y “Boy About Town”, recientemente editados en un siete pulgadas para el Record Store Day. Un recordatorio de que Weller sigue mirando hacia adelante sin renunciar a reescribir su propio legado.

La colección llegará el 24 de abril a través de Parlophone, coincidiendo con una nueva tanda de conciertos al aire libre que llevará al músico por distintos puntos del Reino Unido entre junio y julio de 2026. Un calendario que confirma que, a sus 67 años, Weller continúa en plena forma y con ganas de seguir alimentando su historia.

