Peaches regresa con nuevo disco y un mensaje reivindicativo de resistencia

Diez años después de Rub, Peaches vuelve a la carga con un nuevo álbum titulado No Lube So Rude, previsto para 2026, aunque sin fecha concreta de lanzamiento. El primer adelanto, Not in Your Mouth None of Your Business, producido junto a Squirt Deluxe, ya está disponible y viene acompañado de un mensaje claro: reivindicación, autonomía y placer como resistencia. En palabras de la propia artista: “Cuando el mundo es fricción, el lubricante no es un lujo. Es una necesidad. Es cómo conviertes esa fricción en placer, en poder, en orgullo”.

La gira norteamericana arranca en febrero de 2026 y recorrerá más de 25 ciudades, desde Miami hasta Vancouver, con paradas en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Austin. Contará con el apoyo de Model/Actriz y Cortisa Star, y parte de los ingresos se destinarán al Trans Justice Funding Project a través de Plus1, reforzando el compromiso político y social que siempre ha caracterizado a Peaches. El videoclip del nuevo single se presenta como “un canto por la autonomía trans y queer”, reafirmando su papel como figura clave en la música electrónica con discurso activista.

Peaches: la revolución electroclash que nunca se apagó

Desde que irrumpió en la escena con The Teaches of Peaches en 2000, Peaches —nombre artístico de Merrill Nisker— ha sido sinónimo de provocación, libertad sexual y crítica social envuelta en beats electrónicos y actitud punk. Su debut, lanzado por el sello Kitty-Yo, se convirtió en un himno del movimiento electroclash, con temas como Fuck the Pain Away que desafiaban tabúes y censuras. A lo largo de los años, ha mantenido una estética cruda y performativa, combinando sintetizadores agresivos con letras explícitas y escenografías teatrales.

Su discografía incluye seis álbumes de estudio: The Teaches of Peaches (2000), Fatherfucker (2003), Impeach My Bush (2006), I Feel Cream (2009), Rub (2015) y el próximo No Lube So Rude (2026). Cada uno ha explorado nuevas capas de identidad, género y política, sin perder la esencia provocadora que la define. En Rub, por ejemplo, colaboró con Kim Gordon y Feist, y se adentró en terrenos más oscuros y experimentales. Además de su música, Peaches ha destacado por sus performances en vivo, sus incursiones en el teatro y el cine, y su activismo queer y feminista. Su influencia se extiende más allá del sonido: es una figura que ha abierto caminos para artistas como Christine and the Queens, SOPHIE o Arca, demostrando que la música puede ser un espacio de resistencia y transformación.

