Perfume Genius anuncia álbum de remezclas y lanza nuevo videoclip

El cantante estadounidense Mike Hadreas, más conocido como Perfume Genius, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum de remezclas titulado Immediately Remixes, una recopilación de remixes del disco lanzado el pasado 2020 Set My Heart on Fire Immediately. Para ello, ha contado con artistas como AG Cook, Jenny Hval, Nídia, Danny L Harle o Westerman, entre otros. Será el próximo 19 de febrero cuando podremos disfrutar de este nuevo álbum del artista a través del sello Matador.

“Me siento muy honrado de tener todos estos increíbles músicos reelaborando estas canciones”, afirmaba Perfume Genius en un comunicado de prensa. “Personalmente me sentí “remezclado” al escuchar sus versiones, sentir el espíritu de mi canción completamente transformado fue muy mágico. Cada tema lo siento como un pequeño portal a un mundo jodido que compartimos”.

Ya podemos escuchar el primer remix que se incluirá dentro de este disco. Your Body Changes Everything es el nombre de la canción, y ya podéis ver el videoclip protagonizado por la activista trans y modelo Teddy Quinlivan, y dirigido por Jae Matthews y Caitlin Driscoll.

Matthews declaraba que “para el vídeo, quería crear algo que reflejara mis sentimientos de desconexión. El verano durante COVID fue complejo: todos estaban encerrados, pero querían desesperadamente salir. Las pantallas y la distancia se convirtieron en la norma para la interacción casual. Inspirado por Videodrome de David Cronenberg (1983) y Poltergeist de Tobe Hooper (1982), desarrollé esta idea en la que un hombre es perseguido por un hermoso extraterrestre, que solo puede acceder a él a través de su televisor. ¡Larga vida a la nueva carne! Afortunadamente, Teddy Quinlivan estaba ansiosa por participar desde el principio y era un elenco perfecto para el impecable extraterrestre. El deseo dentro del vídeo, el hombre que desea tanto a esta chica cósmica coincide con el tono del remix, especialmente durante las secuencias en las que pregunta: “¿Puedes sentir mi amor?” a través de la estática en la televisión“.

Aquí os dejamos el vídeo de este primer remix. ¡Qué ganas de escucharlos todos!

PERFUME GENIUS – YOUR BODY CHANGES EVERYTHING (REMIX)



Por cierto, tenemos también la lista completa de los remixes que se incluirán en este nuevo disco.

TRACKLIST DE “IMMEDIATELY REMIXES” DE PERFUME GENIUS

01 Whole Life (Jaakko Eino Kalevi Remix)

02 Describe (A. G. Cook Remix)

03 Without You (Jim-E Stack Remix)

04 Jason (Planningtorock ‘Jason there’s no rush’ Remix)

05 Leave (Jenny Hval Remix)

06 On the Floor (Initial Talk Remix)

07 Your Body Changes Everything (Boy Harsher Remix)

08 Moonbend (Nídia Remix)

09 Just a Touch (Danny L Harle Remix)

10 Nothing at All (Westerman Rework)

11 One More Try (Actress Remix)

12 Some Dream (Koreless Remix)

13 Borrowed Light (Katie Dey Remix)

BIOGRAFÍA DE PERFUME GENIUS

Perfume Genius es el proyecto musical de Mike Hadreas, pianista y cantante proveniente de Seattle. Aunque Hadreas posee descendencia griega, a los seis años se mudó a Seattle, donde comenzó a tomar lecciones de piano desde que era muy pequeño. En el instituto era el único alumno públicamente gay, por lo que recibió acoso escolar y decidió mudarse a Brooklyn hasta 2005, cuando regresó a Washington y empezó a grabar música. Learning fue publicado en 2010 como su álbum debut, cuyos temas fueron grabados en la propia casa del músico. Pitchfork puntuó el disco con un 8.2, y desde entonces recibió multitud de atención por parte del público y la prensa.

El segundo disco de Hadreas, Put Your Back N2 It, fue lanzado en 2012. En el vídeo promocional del álbum aparecía el actor porno Arpad Miklos, lo que fue denunciado por algunos miembros de la comunidad YouTube. En 2014 publica Too Bright, producido por Adrian Utely de Portishead. Este disco marcó un nuevo rumbo en su trayectoria continuado por No Shape en 2017, el cual fue catalogado como el mejor disco del año por Pitchfork, y el más reciente Set My Heart on Fire Immediately de este mismo 2020.

Fuente: Wegow

DISCOGRAFÍA DE PERFUME GENIUS

Learning (2010)

Put Your Back N 2 It (2012)

Too Bright (2014)

No Shape (2017)

Set My Heart on Fire Immediately (2020)

