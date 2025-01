Perfume Genius lanza «It’s a Mirror» y anuncia su álbum «Glory»

Perfume Genius, el proyecto musical de Mike Hadreas, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum Glory, producido por Blake Mills. El álbum, que saldrá a la venta el 28 de marzo de 2025 bajo el sello Matador, es el esperado sucesor de Ugly Season de 2022. El primer sencillo del álbum, It’s a Mirror, ya está disponible junto con un video dirigido por el colaborador frecuente Cody Critchloe.

En un comunicado de prensa, Hadreas compartió sus pensamientos sobre la creación de It’s a Mirror: «Me despierto abrumado incluso cuando no pasa nada. Paso el resto del día tratando de regularme, lo cual prefiero hacer en casa solo con mis pensamientos. Pero, ¿por qué? Son mayormente malos. Tampoco han cambiado mucho en décadas». Esta introspección y vulnerabilidad son características distintivas de la música de Perfume Genius, y It’s a Mirror no es una excepción.

Tras el lanzamiento de Glory, Perfume Genius se embarcará en una extensa gira por Norteamérica, comenzando el 12 de mayo en Healdsburg, California, y concluyendo el 27 de junio en Portland, Oregón. La gira incluirá paradas en ciudades como San Francisco, Salt Lake City, Austin, Atlanta, Washington D.C., y Nueva York, entre otras.

Perfume Genius: Una carrera de introspección y evolución

Desde su debut en 2010 con Learning, Perfume Genius ha sido aclamado por su capacidad para combinar letras profundamente personales con una producción musical innovadora. Mike Hadreas ha explorado temas de identidad, amor y dolor a lo largo de su discografía, que incluye álbumes como Put Your Back N 2 It, Too Bright y No Shape.

El álbum Set My Heart on Fire Immediately de 2020 fue un punto culminante en la carrera de Hadreas, recibiendo elogios por su audacia y creatividad. La reedición de su álbum Too Bright en 2024 para celebrar su décimo aniversario es un testimonio de su impacto duradero en la música contemporánea.

Tracklist de Perfume Genius – Glory

01 It’s a Mirror

02 No Front Teeth [ft. Aldous Harding]

03 Clean Heart

04 Me & Angel

05 Left for Tomorrow

06 Full On

07 Capezio

08 Dion

09 In a Row

10 Hanging Out

11 Glory