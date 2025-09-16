Perry Farrell responde con uñas y dientes a la demanda millonaria de Jane’s Addiction

El conflicto interno en Jane’s Addiction ha escalado a niveles judiciales. En julio de 2025, los miembros Dave Navarro, Eric Avery y Stephen Perkins presentaron una demanda de 10 millones de dólares contra el vocalista Perry Farrell, alegando agresión, negligencia y ruptura de contrato tras una pelea en el escenario que provocó la cancelación de la gira de verano 2024 y la pausa indefinida de la banda.

La demanda sostiene que Farrell golpeó a Navarro durante un concierto y nuevamente tras bambalinas, a pesar de conocer el delicado estado de salud del guitarrista, quien sigue lidiando con secuelas del COVID de larga duración. El incidente, según los documentos, también reactivó traumas personales de Navarro, como el asesinato de su madre en 1983. Además, se afirma que la cancelación del tour frustró el lanzamiento del primer álbum con la formación original desde 1990 y dejó a Navarro sin su seguro médico de 25.000 dólares mensuales.

En respuesta, Farrell negó todas las acusaciones y presentó 35 alegaciones en su defensa. Afirma que Navarro tenía “manos sucias” y no tomó medidas para mitigar los daños. También aseguró haber actuado “de buena fe y sin malicia”, y solicitó que no se le otorgue compensación alguna a los demandantes, además de pedir el reembolso de los gastos legales.

Tras el escándalo, Farrell pidió disculpas públicas y anunció que buscaría ayuda médica especializada. Mientras tanto, la banda lanzó discretamente el single True Love, dejando a los fans con más preguntas que respuestas sobre el futuro de Jane’s Addiction.

Jane’s Addiction: El rugido alternativo que cambió las reglas

Desde su formación en Los Ángeles en 1985, Jane’s Addiction se convirtió en una fuerza disruptiva dentro del rock alternativo. Con Perry Farrell al frente, acompañado por Dave Navarro, Eric Avery y Stephen Perkins, la banda fusionó funk, metal y psicodelia con una actitud provocadora que definió una era. Su impacto fue tan profundo que su gira de despedida en 1991 dio origen al festival Lollapalooza, convirtiéndolos en los padrinos de la “Alternative Nation”. Aunque su historia está marcada por rupturas y regresos, cada etapa dejó huella: desde sus inicios con Jane’s Addiction (1987), hasta su resurgimiento en 2024 con la formación original, antes de una nueva separación provocada por tensiones internas.

La discografía de Jane’s Addiction es breve pero intensa. Nothing’s Shocking (1988) y Ritual de lo Habitual (1990) son considerados pilares del rock alternativo, con himnos como Jane Says y Been Caught Stealing que aún resuenan en festivales y playlists nostálgicas. Tras años de silencio, regresaron con Strays (2003) y The Great Escape Artist (2011), explorando sonidos más pulidos sin perder su esencia rebelde. Compilaciones como Kettle Whistle (1997) y Up from the Catacombs (2006) celebran su legado, mientras que lanzamientos en vivo como Live in NYC (2013) capturan la energía cruda que los convirtió en leyenda. Jane’s Addiction no solo hizo música: encendió una revolución.

