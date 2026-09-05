Pet Shop Boys han anunciado «A Man From The Future», el disco con el que convierten en álbum su homenaje musical a Alan Turing, el matemático y criptógrafo británico. El trabajo llegará el 9 de octubre a través de Parlophone Records en vinilo, CD doble, Blu-ray audio y formato digital.

De pieza de los Proms a disco de estudio: así ha cambiado «A Man From The Future»

«A Man From The Future» no nace ahora: el dúo lo escribió originalmente entre 2012 y 2013 junto al biógrafo de Turing, Andrew Hodges, y lo estrenó el 23 de julio de 2014 en el Royal Albert Hall como parte de los BBC Proms, con la BBC Concert Orchestra, la BBC Singers y la narración de la actriz Juliet Stevenson. Para esta nueva versión, grabada durante el último año entre Reino Unido y Alemania, Neil Tennant y Chris Lowe han revisado tanto el texto como la música junto al compositor Sven Helbig, dándole un peso electrónico mayor y nuevos arreglos de cuerda interpretados por el Manchester Camerata Octet. El coro del Manchester Grammar School canta en cuatro de sus ocho canciones.

El disco existe en tres versiones distintas según el formato: la completa, con la voz de Tennant y la narración de Stevenson; una instrumental, sin voz ni narración; y una tercera que mantiene el canto pero prescinde del texto hablado. El vinilo incluye solo la versión completa, el CD doble suma también la instrumental, y únicamente el Blu-ray audio reúne las tres, en Dolby Atmos y estéreo de alta resolución.

Un homenaje al hombre que rompió Enigma y pagó por ser quien era

Alan Turing fue el matemático que lideró el equipo que descifró el código Enigma de la Alemania nazi en Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial, y uno de los padres de la computación moderna: fue el primero en teorizar sobre máquinas capaces de pensar. En 1952 fue procesado por «indecencia grave» —el mismo cargo que se usó contra Oscar Wilde— por mantener una relación homosexual, y se quitó la vida en 1954. En 2013 recibió el perdón real póstumo.

Pet Shop Boys explicaban así el porqué de esta obra en el comunicado del anuncio: «Nuestro motivo al crear esta obra fue rendir un homenaje musical a Alan Turing, que dio tanto a su país y fue recompensado con la persecución por su sexualidad». El disco recorre cronológicamente ocho momentos de su vida, desde su etapa escolar hasta su legado, pasando por Cambridge, Bletchley Park, el juicio y su muerte.

Así queda el tracklist de «A Man From The Future»

1. «Natural Wonders Every Child Should Know»

2. «He Dreamed Of Machines»

3. «The Enigma»

4. «Other Ranks»

5. «The Memory And The Control»

6. «The Trial»

7. «Only In His Death»

8. «A Man From The Future»

Antes del disco, la BBC lo estrenará en radio

La BBC emitirá esta nueva versión de «A Man From The Future» en exclusiva mundial antes de su publicación en tiendas. El domingo 4 de octubre, BBC Radio 6 Music la incluirá dentro del programa Freak Zone de Stuart Maconie (20:00-22:00h), con una entrevista a Tennant, Lowe y Hodges sobre el proceso de revisión de la obra. Esa misma noche, BBC Radio 3 la emitirá dentro de Unclassified (23:30-00:30h), con el dúo y Hodges charlando con la presentadora Elizabeth Alker. Ambas emisiones estarán disponibles después en BBC Sounds durante 30 días.

Además, Pet Shop Boys y Andrew Hodges participarán en un evento de escucha y conversación el jueves 8 de octubre en el Imperial War Museum North de Mánchester, la ciudad donde Turing pasó buena parte de su carrera y donde murió.

▶ «A Man From The Future» — Pet Shop Boys | 9 de octubre de 2026 | Parlophone Records

¿Conocías ya la pieza original de 2014, o te llega de nuevas? ¿Qué te parece que un dúo de pop electrónico dedique un disco entero a una figura como Turing?

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