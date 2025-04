Pete Best, baterista original de The Beatles, anuncia su retirada con un emotivo mensaje

Pete Best, el baterista que marcó los primeros pasos de The Beatles, ha anunciado su retiro de las actuaciones y apariciones públicas, dejando a los fans con un sabor agridulce pero cargado de gratitud. La noticia, compartida el 5 de abril de 2025 por su hermano Roag Best, revela que el retiro se debe a «circunstancias personales», aunque no ha ofrecido detalles específicos.

Para quienes no lo conocen, Pete Best fue el corazón rítmico de The Beatles antes de que Ringo Starr tomara las baquetas en 1962. Su legado, sin embargo, trasciende esa transición. Después de dejar la banda, formó grupos como The Pete Best Combo y The Pete Best Band, manteniendo viva la llama del rock’n’roll. Además, su conexión con el icónico Casbah Coffee Club –abierto por su madre, Mona Best, en Liverpool– lo convirtió en una figura clave de la escena musical británica. Recientemente, este espacio se transformó en un Airbnb temático de The Beatles, con habitaciones dedicadas a cada miembro, excepto a Ringo Starr –un guiño nostálgico que los fans adoran.

Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, numerosas cuentas admiradoras de The Beatles expresaron su admiración, mientras que otros muchos fans le desearon una «feliz jubilación» tras años de actuaciones memorables.

Aunque su retiro marca el fin de una era, el legado de Pete Best perdura. Desde sus días en Love Me Do hasta su influencia en el Casbah, su nombre seguirá resonando entre los amantes de la música. ¡Gracias, Pete, por el ritmo y la inspiración!

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.