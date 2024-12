Pete Doherty confirma que Babyshambles volverán a los escenarios en 2025

Pete Doherty ha anunciado que Babyshambles se reunirá en 2025 para conmemorar el 20º aniversario de su álbum debut Down In Albion. La banda, inactiva desde 2014, volverá a los escenarios el próximo otoño.

En una reciente entrevista con NME, Pete Doherty confirmó que la reunión de Babyshambles está «en los planes» para 2025. La banda, que ha estado inactiva desde 2014 debido a ll retorno de The Libertines, se reunió brevemente en un concierto en solitario de Doherty en Northampton en agosto. Durante este evento, el bajista Drew McConnell y el baterista Adam Ficek se unieron a Doherty en el escenario, interpretando clásicos como Baddie’s Boogie, Back From The Dead y Albion. Aunque el guitarrista Mik Whitnall estuvo presente en el lugar, no pudo participar en el concierto.

Doherty mencionó que la banda planea reunirse para ensayar y tocar sus viejas canciones antes de subir al escenario nuevamente. Aunque aún no se han definido los detalles exactos, Doherty insinuó que la reunión podría incluir la grabación de nuevo material. «Es una cuestión de quién y cuándo», dijo Doherty, dejando la puerta abierta a la posibilidad de un nuevo álbum.

Babyshambles se formó en 2003 y lanzó tres álbumes: Down In Albion (2005), Shotter’s Nation (2007) y Sequel To The Prequel (2013). La banda, liderada por Pete Doherty, se destacó por su estilo de rock indie y su actitud rebelde, con varias canciones que capturan a la perfección la esencia del rock alternativo de la década de 2000.

En definitiva, la reunión de Babyshambles con Pete Doherty a la cabeza en 2025 promete ser un evento emocionante para los fans del rock indie. Con la posibilidad de nuevo material y la energía inigualable de la banda, esta reunión es una cita imperdible.