Pete Doherty se recupera a tiempo para el fin de gira de The Libertines

The Libertines han podido mantener los últimos conciertos de su actual gira en Londres tras los recientes problemas de salud de Pete Doherty, después de que tuviese que ser atendido médicamente de urgencia hace unos días tras desarrollar «fiebre alta y dificultad para respirar».

Aunque ahora mismo, cada vez que escuchamos estos síntomas, pensamos inmediatamente en COVID-19, en este caso no es así, ya que dió negativo en la prueba que le realizaron, pero sí que le fue diagnosticada una «infección respiratoria no especificada que requiere tratamiento inmediato».

Debido a esta situación médica, la banda cancelo la actuación que tenía programada en Bristol, pero sí que pudieron mantener el que tenían previsto ayer por la noche en Londres gracias a la rápida recuperación del cantante y guitarrista, como podemos ver en las fotos de este tweet.

To Camden we will crawl, giddy up London x



📸 @cristinamassei pic.twitter.com/uIyNyDsafJ