Pete Parada vs Vacuna, The Offspring se queda sin baterista

Aunque él alega que es recomendación de su médico, también abriga a los que decidan no vacunarse. No sabemos cuántos asaltos habrá, pero de momento, el combate Pete Parada vs Vacuna acaba en que The Offspring se queda sin batería.

Apelación al Síndrome de Guillain-Barré

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es un trastorno del sistema inmune, pero poco frecuente. El trastorno resulta en la inflamación de los nervios periféricos, causando dolor y/o adormecimiento de las extremidades, así como debilidad muscular y dificultad para deambular. Aunque en casos muy severos puede llevar a la parálisis, la mayoría de los afectados se recuperan con total normalidad de estos síntomas, sin gravedad alguna.

Debido a que Pete Parada sufre el SGB desde la infancia, su médico le ha aconsejado que espere a vacunarse por los riesgos, en la vacuna de Johnson & Johnson, sobre la posibilidad de sufrir estos trastornos del SGB.

En unos comentarios en Instagram, Pete explica que “dado mi historial médico y el perfil de efectos secundarios de estas vacunas, mi médico me ha aconsejado que no me vacune en este momento”.

Pero también cuenta que “cogí el virus hace más de un año y fue leve para mí, así que estoy seguro de poder manejarlo de nuevo. Pero no estoy seguro de poder sobrevivir otra ronda al Síndrome de Guillain-Barré después de la vacunación, que se remonta a mi infancia y ha ido evolucionando para ser progresivamente más dañino a lo largo de mi vida”

Teniendo en cuenta que el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) afirma que es posible una relación entre la administración de la vacuna de Janssen contra la Covid_19 y la aparición del SGB, entendemos la preocupación de Pete Parada.

Sin embargo, aunque la PRAC alerta sobre un pequeño porcentaje de casos, advierte del resultado de beneficio-riesgo de la vacuna, ya que ese porcentaje es mínimo y el beneficio es inmensamente mayor.

Asimismo, resalta que el riesgo sobre la aparición de SGB en la vacuna de Janssen, Johnson & Johnson, no se identificado para las vacunas de ARNm, BioNTech/Pfizer y Moderna.

Por lo tanto, esa excusa le servirá de poco, pero de momento…

The Offspring se queda sin baterista

La banda de punk rock, formada en California en 1984, tiene conciertos programados para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, y para junio de 2022. Pero lo cierto es que, The Offspring se queda sin baterista para este domingo en Los Ángeles, con el cartel de Sold Out colgado.

Y aunque no está del todo claro si Pete Parada se unirá para hacer esas fechas, el escribió en su ínstagram el siguiente comunicado:

“Dado que no puedo cumplir con lo que se está convirtiendo cada vez más en un mandato de la industria, se ha decidido que no soy seguro para estar cerca (del grupo), en el estudio y de gira. Menciono esto porque no me verás en estos próximos shows”.

Y añadió que “no tengo sentimientos negativos hacia mi banda. Ellos están haciendo lo que creen que es mejor para ellos, mientras que yo hago lo mismo”.

Después de leer estas palabras, el combate Pete Parada vs Vacuna da por resultado que The Offspring se queda sin baterista.

Aquí debajo puedes leer el mensaje, en puño y letra, de Pete. Pero sigue leyendo que hay polémica.

¿Por salud o por creencia?

El baterista neoyorquino alega no vacunarse por motivos de salud, pero también ha hecho algunas declaraciones un tanto polémicas. De momento, el no poder -o no querer- vacunarse, sea por el motivo que sea, ya le ha costado tener que salir de la banda The Offspring, en la que ocupaba el puesto de baterista. La banda también ha actualizado Wikipedia, y ya aparece como antiguo miembro.

Las cordialidades no parecen muy evidentes en esta relación, aunque Pete Parada insiste en compartir su historia “para que cualquier otra persona que esté experimentando la agonía y el aislamiento de quedarse atrás en este momento, sepa que no está completamente solo”.

Y a estas palabras añade que “hay innumerables personas (como yo) para quienes estas vacunas conllevan un riesgo mayor que el virus. La mayoría de nosotros no compartimos públicamente una decisión privada que tomamos en consideración con nuestros médicos. Sabemos que no es una conversación fácil de desarrollar”.

Y termina comentando: “Espero que podamos aprender a hacer espacio para todas las perspectivas y temores que están sucediendo actualmente. Evitemos la desafortunada tendencia a dominarnos, deshumanizarnos y gritarnos unos a otros. La población vacilante no es un grupo monolítico. Todas las voces merecen ser escuchadas”.

Después de estas palabras, qué podemos pensar. Por salud o por creencia.

Parece que esto no va a acabar aquí.