Peter Gabriel vuelve a mirar a la luna con «o/i» y estrena un nuevo ciclo creativo

El 2026 arranca con una de esas noticias que solo Peter Gabriel podría firmar: un nuevo álbum, o/i, concebido como un proyecto lunar que desplegará una canción en cada luna llena y su correspondiente mezcla alternativa en cada luna nueva. El primer adelanto, Been Undone, llega el 3 de enero coincidiendo con la primera luna llena del año, siguiendo la misma lógica que ya definió su celebrado regreso discográfico en 2023 con i/o.

El propio Gabriel explica que este nuevo ciclo nace de una reflexión sobre el futuro inmediato y los cambios tecnológicos que ya están transformando nuestra forma de vivir: la inteligencia artificial, la computación cuántica y las interfaces cerebro‑máquina. Según el artista, los músicos tienen la responsabilidad de “mirar entre la niebla” y devolver al público un reflejo honesto de lo que está por venir. La estructura dual de cada tema —mezcla Dark‑Side y mezcla Bright‑Side— vuelve a ser clave, ofreciendo dos interpretaciones complementarias de cada composición.

El lanzamiento de Been Undone llega acompañado de una obra visual de la artista Janaina Mello Landini, reforzando la dimensión artística y conceptual del proyecto, algo que Gabriel ya había potenciado en i/o con colaboraciones visuales de primer nivel. El álbum se irá revelando por completo a lo largo de 2026, aunque aún no se ha confirmado el número total de canciones.

Con o/i, Gabriel no solo continúa el camino iniciado en 2023, sino que lo expande hacia un territorio aún más introspectivo y futurista. El músico insiste en que estas nuevas canciones forman parte de un proyecto mayor relacionado con el cerebro humano, una investigación creativa que lleva años desarrollando y que ahora empieza a tomar forma pública. Y, aun así, asegura que algunas piezas están ahí simplemente porque le hacen feliz. Esa mezcla de ambición conceptual y emoción directa es, en esencia, lo que ha convertido a Peter Gabriel en una figura irrepetible.

Una carrera que reinventó el pop: la trayectoria de Peter Gabriel

La carrera de Peter Gabriel comenzó como vocalista y cofundador de Genesis, banda que ayudó a definir el rock progresivo de los años 70. Tras su salida en 1975, Gabriel inició una etapa en solitario marcada por la experimentación, la innovación tecnológica y una visión artística que siempre ha ido más allá de lo musical. Su debut homónimo de 1977 inauguró una serie de álbumes sin título —conocidos popularmente como Car, Scratch, Melt y Security— que mostraban un interés creciente por los ritmos globales, la electrónica y la narrativa visual. Con So (1986), Gabriel alcanzó un éxito masivo gracias a canciones como Sledgehammer, Red Rain o Don’t Give Up, y a una estética audiovisual que revolucionó el videoclip.

En los años 90 profundizó en su interés por las músicas del mundo con Us (1992) y Up (2002), además de impulsar el sello Real World Records y el festival WOMAD, plataformas esenciales para la difusión de artistas globales. Tras una década centrado en proyectos orquestales y colaborativos, Gabriel regresó al formato de álbum de estudio con i/o en 2023, un trabajo que recuperó su ambición conceptual y su obsesión por el detalle sonoro. La estrategia de publicar cada canción en luna llena —y en dos mezclas distintas— reintrodujo a Gabriel en la conversación contemporánea como un creador inquieto, capaz de reinventarse sin perder su identidad.

Con o/i, Gabriel continúa esa senda, demostrando que su curiosidad artística sigue intacta. Su discografía, marcada por la innovación constante, lo sitúa como uno de los pocos músicos capaces de dialogar con el pasado, el presente y el futuro sin perder coherencia. Su obra es un recordatorio de que la música puede ser un laboratorio, un espejo y un mapa hacia lo desconocido.

