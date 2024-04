Peter Garrett lanza los videoclips «Innocence Parts 1 & 2» y «Permaglow» junto a su álbum «The True North»

«The True North refleja las cosas especiales que debemos valorar: el mundo natural, así como nuestra brújula interna siempre giratoria que nos ayuda a navegar el paso ingobernable del mundo y la vida»

PETER GARRETT

The True North es el nuevo álbum en solitario de Peter Garrett, el icónico músico y activista político australiano y líder de la banda Midnight Oil. Consta de 9 temas y ha sido grabado en su ciudad natal de Sydney con su nueva banda, The Alter Egos, que incluye a Martin Rotsey, guitarrista de Midnight Oil. La producción del álbum es obra de Tony Buchen y las ilustraciones de su hija Grace Garrett.

El álbum es un viaje profundamente personal, una encapsulación de aquel espíritu de Garrett que convirtió canciones como Beds Are Burning, Dreamworld, The Dead Heart o Kings of the Mountain en himnos generacionales. A su vez, es una profunda reflexión personal sobre los colores vivos del entorno natural de Australia.

Pero Peter Garrett no es sólo un músico inquieto, es una figura global cuyo activismo político sobre la protección todavía arde por las salvajes tierras de los aborígenes y los canguros.

En el disco colaboran múltiples estrellas musicales australianas, como Heather Shannon (The Jezabels) al piano y teclados, Evan Mannell a la batería, Rowan Lane al bajo, Freya Schack-Arnott al violonchelo y Ollie Thorpe al pedal steel. Dos de las hijas de Peter Garrett, May y Grace, también cantan en algunas pistas.