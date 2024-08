Peter Hughes deja The Mountain Goats tras casi 30 años

Peter Hughes, bajista de The Mountain Goats, ha decidido dejar la banda después de casi tres décadas de dedicación. Hughes se unió a la banda en 1995 y ha participado en todos los álbumes desde entonces, excepto en el debut de 1994, Zopilote Machine. La banda anunció su salida en un comunicado, destacando su invaluable contribución y el impacto duradero que ha tenido en la música y en sus vidas personales.

El último álbum en el que Hughes participó fue Jenny From Thebes, lanzado el año pasado. Además, The Mountain Goats han anunciado una reedición especial de The Coroner’s Gambit, su álbum de 2000 en el que Hughes también está presente. A pesar de su salida, los conciertos programados para la gira Bochum Riders Tour en octubre seguirán adelante, pero con una formación diferente que incluirá a John Darnielle, Matt Douglas y Jon Wurster.

La banda expresó su gratitud hacia Hughes, resaltando el amor y la admiración que sienten por él. La partida de Hughes marca el fin de una era, pero su influencia perdurará en la música de The Mountain Goats.