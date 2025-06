Peter Murphy cancela su gira de 2025 por problemas de salud

Peter Murphy, el vocalista de Bauhaus, ha cancelado su esperada gira de verano de 2025 debido a problemas de salud recientes, según anunció el pasado 2 de junio. La gira estaba destinada a promocionar su nuevo álbum en solitario, Silver Shade, lanzado el 9 de mayo de 2025, que cuenta con colaboraciones de artistas como Trent Reznor, Boy George y miembros de Tool. La noticia ha generado tristeza entre los fans, aunque Murphy expresó su esperanza de reprogramar los conciertos en un futuro cercano, dejando abierta la posibilidad de un regreso a los escenarios.

Una salud frágil que pone en pausa los planes

Los problemas de salud de Peter Murphy han sido una constante en los últimos años, afectando tanto su carrera en solitario como los proyectos con Bauhaus. En 2019, el cantante sufrió un ataque al corazón que lo obligó a posponer una residencia en Nueva York, y en 2022, Bauhaus canceló una gira norteamericana tras el ingreso de Murphy en rehabilitación. Más recientemente, en diciembre de 2024, el vocalista canceló su participación en el tour Celebrating David Bowie debido a una enfermedad repentina. En su comunicado oficial del 2 de junio, publicado en Instagram, Murphy expresó: “Con gran pesar, debido a problemas de salud recientes, no podré actuar para ustedes este verano. Estoy muy triste por esta noticia, pero espero que esta situación sea temporal y podamos anunciar nuevas fechas en apoyo a Silver Shade pronto”. No se han revelado detalles específicos sobre su condición actual, pero el cantante ha agradecido la comprensión y paciencia de sus seguidores.

El legado del “Padrino del Gótico”

Peter Murphy, conocido como el “Padrino del Gótico”, ha dejado una huella imborrable en la música con su trabajo en Bauhaus y su prolífica carrera en solitario. Bauhaus, pioneros del rock gótico, lanzaron cuatro álbumes seminales entre 1980 y 1983, incluyendo el icónico sencillo Bela Lugosi’s Dead, que definió el género. Tras la disolución inicial de la banda en 1978, Murphy se embarcó en una carrera en solitario que despegó con éxitos como Cuts You Up (1990), alcanzando el Top 100 de Billboard. Su discografía en solitario incluye once álbumes, desde Should the World Fail to Fall (1986) hasta Silver Shade (2025), mostrando su versatilidad y evolución artística.

A lo largo de las décadas, Peter Murphy ha mantenido su relevancia, colaborando con artistas de la talla de Trent Reznor, Boy George y Youth de Killing Joke, y participando en proyectos como el tour Celebrating David Bowie. Los fans esperan con ansias su recuperación y el anuncio de nuevas fechas para disfrutar de su magnética presencia en el escenario, que ha inspirado a generaciones de músicos y seguidores del gótico y el post-punk.

