Peter Perrett regresa con un álbum doble lleno de emociones y colaboraciones

Peter Perrett, conocido por ser el líder de The Only Ones, lanzará su tercer álbum en solitario, The Cleansing, el 1 de noviembre. Este ambicioso álbum doble de 20 canciones contará con la participación de destacados músicos como Johnny Marr, Bobby Gillespie y Carlos O’Connell de Fontaines D.C.. Además, sus hijos Jamie y Peter Jr. también contribuyen en la guitarra y el bajo, respectivamente.

El álbum aborda temas como el envejecimiento, la adicción y las redes sociales, pero Perrett asegura que, a pesar de tratar temas oscuros como la muerte y la depresión, el álbum tiene un ambiente optimista. El primer sencillo, I Wanna Go With Dignity, está dedicado a Fiona H. Stevenson y David Cavanagh, y cuenta con la participación de Gillespie y O’Connell.

Perrett lanzó su primer álbum en solitario, How The West Was Won, en 2017, seguido de Humanworld en 2019. Mientras tanto, The Only Ones se reformaron el año pasado y han estado activos intermitentemente desde 1976. Perrett también ha confirmado un concierto íntimo en el Moth Club de Londres en octubre.