Phil Collins revela que estuvo al borde de la muerte por su adicción al alcohol

Hubo un momento, en algún punto de la primavera de 2024, en que la familia de Phil Collins llegó a un hospital suizo pensando que iban a despedirse de él. No lo sabían con certeza, pero los médicos habían planteado la posibilidad de desconectarlo del soporte vital. El propio Collins, inconsciente la mayor parte de esos días, no recuerda nada de aquellas visitas. Ahora, dos años después, el músico ha decidido contarlo con todo detalle en una entrevista con el dominical británico The Times, revelando hasta qué punto su adicción al alcohol estuvo a punto de costarle la vida.

Cuando la familia de Phil Collins llegó a Suiza para despedirse

En la entrevista, Collins explica que en noviembre de 2023 ingresó en un hospital suizo para tratar su adicción al alcohol. Fue dado de alta pocos días antes de Navidad, pero la recaída llegó semanas después: tuvo que volver a ingresar, esta vez directamente en la UCI, donde permaneció inconsciente durante largos periodos.

«Mis riñones estaban fallando, mis órganos simplemente se estaban colapsando», relató el músico. Según contó, su representante de toda la vida, con quien lleva medio siglo trabajando, avisó a sus cinco hijos de que la situación era crítica. «Había que tomar decisiones sobre si mantenerme con soporte vital», recordó Collins sobre aquellas horas. «La gente venía a despedirse. Pero yo no recuerdo que vinieran. No tenía ni idea de que aquello estaba pasando».

Aquella no era la primera vez que el nombre de Collins aparecía ligado a los escenarios y a su delicado estado físico: la propia banda que le dio la fama mundial, Genesis, había puesto fin a su trayectoria pocos años antes en circunstancias marcadas precisamente por sus limitaciones físicas.

«Fue muy afortunado de salir de aquello»: siete meses de hospital

Collins, de 75 años, permaneció ingresado durante siete meses hasta su recuperación. Entre las personas que acudieron a su lado estuvo su hija Lily Collins, actriz conocida por su papel en Emily in Paris, de quien el músico guarda un recuerdo especialmente vívido pese a encontrarse inconsciente buena parte del tiempo: según describió, ella permanecía sentada junto a él entre lágrimas, agradecida por cada momento adicional que pudieron compartir.

«Fui muy afortunado de salir de aquello», resumió Collins sobre el desenlace. «No hace falta decir que no he vuelto a beber desde entonces». El músico ya había hablado en el pasado de su relación con el alcohol, una lucha que documentó en su autobiografía de 2016, Not Dead Yet, pero nunca antes había detallado públicamente hasta qué punto estuvo cerca de la muerte.

De Genesis a la Rock and Roll Hall of Fame: medio siglo de música marcado por la salud

Para entender la magnitud de esta confesión hay que remontarse a casi cinco décadas de carrera. Phil Collins se dio a conocer como batería de Genesis a comienzos de los años setenta, y tras la marcha de Peter Gabriel en 1975 asumió también la voz principal, convirtiendo a la banda en un fenómeno de masas durante los años ochenta con discos como Invisible Touch. En paralelo, su carrera en solitario, marcada por álbumes como Face Value, No Jacket Required o But Seriously, lo convirtió en uno de los artistas más vendidos de la historia, con ocho premios Grammy, un Oscar y millones de discos vendidos en todo el mundo. Su último álbum de estudio en solitario, Going Back, vio la luz en 2010, y Genesis puso punto final a su trayectoria como banda con un último concierto en el O2 Arena de Londres en marzo de 2022.

Desde entonces, los problemas de salud de Collins, resultado de una lesión cervical sufrida durante una gira con Genesis a mediados de los años dos mil que le provocó daños neurológicos y le ha dejado con movilidad muy reducida, han acaparado buena parte de sus apariciones públicas, incluidas cinco operaciones de rodilla. La confesión sobre su adicción al alcohol añade ahora una capa más a ese relato: la de un músico que, además de lidiar con el cuerpo que la música le ha ido cobrando con los años, estuvo genuinamente al borde de perder la vida, y que hoy, sobrio y con una salud que él mismo describe como mejor que en mucho tiempo, no descarta volver a plantearse subir a un escenario.

El regreso a los escenarios que Phil Collins ya no descarta

La entrevista con The Times llega, además, en un momento de reconocimiento para Collins: el próximo 14 de noviembre será investido en el Rock and Roll Hall of Fame como artista en solitario, dieciséis años después de haber entrado ya en la institución como miembro de Genesis, en una edición que reúne a varios artistas británicos históricos.

Preguntado recientemente por la BBC sobre la posibilidad de volver a grabar o actuar en directo, el músico se mostró más optimista que en los últimos años, algo que contrasta con las informaciones que circularon hace un tiempo sobre un hipotético regreso musical que, de momento, sigue sin materializarse en forma de nuevo disco. Sea como sea, la sinceridad con la que Collins ha decidido hablar de su adicción y de lo cerca que estuvo de no contarlo confirma que, escenarios aparte, el músico sigue teniendo mucho que decir.

¿Te sorprende la sinceridad con la que Phil Collins ha hablado de su adicción? ¿Crees que llegaremos a verlo de nuevo sobre un escenario?

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