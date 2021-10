Phil Cook (Megafaun) anuncia un nuevo disco instrumental al piano y estrena un primer adelanto

Artista

Phil Cook de Megafaun

¿Por qué es noticia?

El miembro de Megafaun y colaborador habitual de artistas como Bon Iver y Hiss Golden Messenger ha anunciado un nuevo disco instrumental al piano titulado All These Years. Este trabajo saldrá publicado el próximo 19 de noviembre a través de Psychic Hotline. Además, ya nos dejan escuchar un primer adelanto titulado Queen of Branches.

Sobre el disco

Como curiosidad, al disco ha sido ‎fe grabado con un piano Steinway de 100 años de antigüedad en NorthStar Church of the Arts en Durham, Carolina del Norte, lo cual le da un sonido realmente único. Con este trabajo, Cook vuelve a lanzar un disco en solitario tras People Are My Drug en 2018 y Southland Mission en 2015.‎

Phil Cook – Queen Of Branches

Tracklist del disco

01 Brothers

02 Bicycle Kids

03 All These Years

04 Aubade in F Major

05 Queen of Branches

06 Gary for Moose

07 Thursday Night Prayer

08 Long Run

09 Alone

10 Overmountain Elegy

