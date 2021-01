Phoebe Bridgers aparece en el último single de Charlie Hickey

La cantautora californiana Phoebe Bridgers ha colaborado haciendo los coros en el último single lanzado por Charlie Hickey, Ten Feet Tall, que formará parte de su próximo EP Count the Stairs y que saldrá a la venta el 26 de febrero.

Ambos artistas se conocieron muy jóvenes, cuando Hickey tenía 13 años y Bridgers estaba en el instituto, al versionar Hickey una canción de Bridgers. No es la primera vez que Bridgers colabora con este artista, ya que hizo los coros anteriormente en su single No Good at Lying.

El artista ha querido producir para este single un videoclip de carácter retro, con colores menos saturados y una imagen menos nítida. En él podemos ver un grupo de amigos haciendo skate, pasándoselo bien, recorriendo la ciudad en un ambiente muy distendido y relajado, disfrutando de la mejor época de la vida, la adolescencia.

Os lo dejamos a continuación:

CHARLIE HICKEY & PHOEBE BRIDGERS – TEN FEET TALL