Phoebe Bridgers gana batalla legal y su acusador debe pagarle casi 900.000 dólares

La cantante y compositora Phoebe Bridgers ha obtenido una importante victoria legal en su disputa contra el productor musical Chris Nelson, dueño del estudio Sound Space en Los Ángeles. En 2021, Nelson demandó a Bridgers por difamación tras una publicación en Instagram donde la artista lo acusó de “grooming, robo y violencia”, respaldando denuncias de su amiga Emily Bannon. Nelson reclamaba 3.8 millones de dólares, alegando que las acusaciones eran falsas y buscaban destruir su reputación. Sin embargo, en noviembre de 2022, un juez de Los Ángeles desestimó la demanda bajo la ley anti-SLAPP de California, que protege la libertad de expresión, considerando el caso “frívolo” y sin base legal.

Recientemente, el juez Joseph Lipner ordenó a Nelson pagar 392.070 dólares en costas legales a Bridgers, suma que se añade a los 496.600 dólares previamente impuestos en 2023, totalizando 888.768 dólares. Según los abogados de Bridgers, Nelson aún no ha pagado ninguna de estas cantidades, y parte de la nueva sanción incluye intereses por el retraso. La Corte de Apelaciones de California respaldó la desestimación, destacando que las declaraciones de Bridgers abordaban preocupaciones públicas, especialmente en el contexto del movimiento #MeToo.

Esta victoria refuerza la postura de Bridgers, quien afirmó que sus declaraciones se basaban en experiencias personales y en su compromiso de proteger a otros. Mientras tanto, la artista, miembro de Boygenius, sigue enfocada en su carrera, con rumores de una posible aparición en la película Primetime junto a Robert Pattinson.

El ascenso meteórico de Phoebe Bridgers: de la melancolía indie al estrellato global

Phoebe Bridgers ha conquistado el panorama musical con su mezcla única de folk-pop introspectivo y letras que desgarran el alma. Nacida en Los Ángeles en 1994, comenzó a escribir canciones en su adolescencia, influenciada por artistas como Elliott Smith y Joni Mitchell. Su carrera despegó en 2017 con su debut Stranger in the Alps, un álbum que combina vulnerabilidad emocional con arreglos minimalistas, destacando temas como Motion Sickness y Funeral. Este trabajo la posicionó como una voz fresca en la escena indie, ganándose elogios por su honestidad cruda. En 2020, lanzó Punisher, su segundo álbum, que consolidó su estatus con canciones como Kyoto y I Know the End. Aclamado por la crítica, Punisher le valió cuatro nominaciones al Grammy, incluyendo Mejor Artista Nueva, y la llevó a colaborar con artistas como Taylor Swift y Paul Mescal en proyectos musicales y audiovisuales.

Además de su carrera en solitario, Bridgers es parte del supergrupo Boygenius, junto a Julien Baker y Lucy Dacus. Su EP homónimo de 2018 y el álbum The Record (2023) han sido éxitos rotundos, con temas como Not Strong Enough resonando en festivales y listas de éxitos. También forma parte de Better Oblivion Community Center con Conor Oberst, cuyo álbum homónimo de 2019 mostró su versatilidad. Con una discografía que abarca introspección, activismo y colaboraciones estelares, Bridgers se ha convertido en un ícono generacional, conectando con millones a través de su música y su valentía para abordar temas como el amor, el trauma y la justicia social.

