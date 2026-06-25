Seis años es mucho tiempo en cualquier industria. En la música indie, es casi una eternidad. Phoebe Bridgers regresa con Lost Weekend, su tercer álbum en solitario: 16 canciones que llegarán el 14 de agosto de 2026 a través de Dead Oceans, acompañadas de un primer single homónimo que se publicará hoy mismo.

Un anuncio que llevaba semanas gestándose

El de Lost Weekend no ha sido un anuncio al uso. Desde principios de mayo, Bridgers ha protagonizado una campaña de intriga construida milimétricamente: shows sorpresa en salas pequeñas de ciudades secundarias norteamericanas, todos ellos con prohibición total de teléfonos. Los asistentes entregaban sus dispositivos antes de entrar y las canciones nuevas que sonaron en aquellas salas llegaron al exterior únicamente a través de las descripciones de quienes estuvieron allí, lo que no hizo más que avivar la expectación. El punto culminante fue el 4 de junio, con un concierto sold out en el Madison Square Garden de Nueva York, también sin móviles, con entradas desde un dólar cuyos ingresos fueron íntegramente a la Community Justice Exchange’s Immigration Bond Freedom Fund.

16 canciones y una portada de ciencia ficción

Del contenido de Lost Weekend se sabe todavía poco. La portada (un rendering abstracto del rostro de Bridgers en negro, azul y verde con cierta estética de ciencia ficción) encaja a la perfección con el tono críptico de la campaña previa al anuncio. El comunicado oficial lo describe como un álbum en el que la artista refina los motivos que distinguían su trabajo anterior mientras ofrece, al mismo tiempo, un disco lleno de sorpresas. Los nombres que han aparecido vinculados al estudio son un argumento de peso por sí solos: Jack Antonoff (colaborador habitual de Taylor Swift y Lana Del Rey), Alex G, Matty Healy, Bo Burnham (con quien se especula que algún corte podría guardar relación personal), Christian Lee Hutson y Harrison Whitford, guitarrista ya presente en Punisher.

La gira de los recintos: sin móviles y casi agotada

Lost Weekend llega respaldado por The Lost Tour, que CrazyMinds ya cubrió en detalle. 32 fechas entre septiembre y diciembre de 2026 por Norteamérica y Europa, todas con la misma política de no-móviles que ha definido las últimas apariciones de Bridgers. Las entradas en el Reino Unido y buena parte de Europa volaron en cuestión de horas. El soporte en la gira europea corre a cargo de Isaac Wood; en Norteamérica, de Alex G.

De las salas a los estadios: la ascensión de Phoebe Bridgers

Nacida en Pasadena (California) en 1994, Bridgers debutó en 2017 con Stranger in the Alps, un disco que captó de inmediato la atención de la crítica anglosajona. Tres años después, Punisher (2020) la catapultó a la primera línea del indie americano: cuatro nominaciones al Grammy y canciones que se convirtieron en himnos generacionales. En los años siguientes formó parte de boygenius junto a Lucy Dacus y Julien Baker, cuyo the record (2023) cosechó cuatro premios Grammy en la ceremonia de 2024 (tres para el trío y uno para «Ghost in the Machine», su colaboración con SZA). Lost Weekend llega cuando Bridgers ya no es una promesa: es una superestrella del indie que vuelve con seis años de perspectiva y una industria pendiente de cada movimiento suyo.

▶ Lost Weekend — Phoebe Bridgers | 14 de agosto de 2026 | Dead Oceans

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