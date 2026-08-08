Phoebe Bridgers suma una faceta nueva a su currículum justo en la semana previa al lanzamiento de su esperado tercer disco. La cantautora angelina hace su debut como actriz en “Primetime”, el thriller de A24 que protagoniza Robert Pattinson y cuyo tráiler oficial se estrenó el pasado 6 de agosto, coincidiendo con el anuncio de su presentación en el Festival de Venecia.

Una historia real que revolucionó la televisión de los 2000

“Primetime” está dirigida por Lance Oppenheim (conocido hasta ahora por su trabajo documental en Ren Faire o Some Kind of Heaven) y supone su debut en la ficción narrativa. El guion, escrito por Ajon Singh y basado en un artículo de Luke Dittrich, reconstruye el nacimiento de “To Catch a Predator”, el segmento de investigación de Dateline NBC que entre 2004 y 2007 convirtió a su presentador, Chris Hansen, en una figura mediática al enfrentar cara a cara a hombres que acudían a citas con menores tras contactarlos por internet.

Pattinson se mete en la piel de Hansen en un relato ambientado en 2006, cuando el programa se disparó en audiencia y se trasladó a la franja de máxima audiencia (el “primetime” que da título al filme). El elenco lo completan Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher y Bokeem Woodbine, junto a Bridgers. La producción corre a cargo de A24 junto a Range Media Partners, Icki Eneo Arlo (la productora del propio Pattinson) y Square Peg, con Ari Aster entre los productores ejecutivos. El estreno en cines está previsto para el 25 de septiembre.

El papel exacto de Bridgers todavía no se ha detallado oficialmente, aunque las primeras imágenes del tráiler la sitúan como parte del equipo que ayuda a capturar las grabaciones incriminatorias durante las operaciones encubiertas del programa. No es un personaje protagonista, pero sí supone su primera incursión formal en la interpretación, algo que hasta ahora no formaba parte de su trayectoria pública más allá de algún cameo puntual.

Un debut actoral que llega en pleno regreso musical

Este anuncio no ocurre en un vacío. Bridgers lleva meses reconstruyendo su presencia pública tras un parón de más de dos años sin publicar música en solitario, un silencio que rompió con “Lost Boys”, el primer adelanto de lo que será su tercer álbum, Lost Weekend (Dead Oceans, 14 de agosto). El disco marca su regreso al formato largo en solitario seis años después de Punisher (2020), el trabajo que la consagró como una de las voces más influyentes del indie folk contemporáneo, con cuatro nominaciones al Grammy y canciones como “Kyoto” o “I Know the End” convertidas en clásicos instantáneos del género.

Entre medias, Bridgers ha estado lejos de las giras convencionales: formó parte de boygenius junto a Julien Baker y Lucy Dacus, con quienes ganó tres premios Grammy por The Record, y mantuvo un perfil bajo durante 2025 antes de reaparecer este año con una serie de conciertos sorpresa sin móviles, incluido uno en el Madison Square Garden el pasado junio. Ese regreso escénico culminará en The Lost Tour, la gira que arrancará en septiembre y que, como el propio disco, promete mantener la misma filosofía de conexión directa con el público, sin pantallas de por medio.

Que su salto a la interpretación llegue precisamente ahora, en pleno relanzamiento de su carrera musical, encaja con una etapa en la que Bridgers parece dispuesta a experimentar con nuevos formatos sin dejar de lado lo que la define: canciones que hablan de vulnerabilidad, pérdida y humor negro a partes iguales. Queda por ver si “Primetime” es una incursión puntual o el inicio de algo más constante en su carrera.

▶ “Primetime” — A24 | 25 de septiembre de 2026 | Dirigida por Lance Oppenheim

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