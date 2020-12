Phoebe Bridgers y Phoebe Waller-Bridge unen sus talentos en el vídeoclip de ‘Savior Complex’

La artista angelina Phoebe Bridgers ha presentado hoy el vídeoclip de su tema Savior Complex, una pieza dirigida por la carismática estrella de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, y protagonizada por Paul Mescal, actor en la exitosa serie de Hulu Normal People. Se puede ver aquí.

Grabado en blanco y negro, el vídeo muestra a Mescal lleno de moratones junto a un perro en una playa. La cantante aparece recurrentemente encarnando ese rol de salvadora. El “savior complex” es un constructo psicológico que hace a las personas sentir que necesitan salvar al resto. Este tipo de personas tienden a sacrificar sus propias necesidades por el resto.



Se trata de la segunda aparición de Mescal en un videoclip, puesto que ya había aparecido en Scarlett de los Rolling Stones.

Savior Complex es el cuarto tema del que Bridgers lanza un vídeo, detrás de I Know The End, Kyoto y Garden Song. La semana pasada, se anunció que Phoebe Bridgers está nominada en cuatro categorías de los premios Grammy de este año: Mejor Artista Novel, Mejor Álbum Alternativo y Kyoto como Mejor Canción de Rock y Mejor Actuación de Rock.

La pandemia no ha impedido que Phoebe Bridgers siga haciendo cosas. Además de lanzar este vídeo, la artista ha colaborado con Maggie Rogers en una cover de Iris, de los Goo Goo Dolls; ha sacado un EP de versiones lo-fi de su último álbum; y otro EP de covers navideñas.