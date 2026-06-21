Phoebe Green ha anunciado Premature Nostalgia, su nuevo álbum (el segundo de su carrera), que llegará el 2 de octubre vía The Green Dream Machine/Absolute. Green lo ha presentado con el single «There’s Always Someone Kicking The Seat», escrito y producido íntegramente junto a su hermana Lucy Green, que firma en solitario como Elucyve. El disco sucede a su debut Lucky Me (2022) y al EP The Container (2025).
El disco que solo podía nacer en una casa compartida
Lucy Green no es una productora invitada: es una artista con trayectoria propia en electrónica y música contemporánea clásica, y la única persona con la que Phoebe ha hecho este álbum de principio a fin. Las dos hermanas grabaron entre el piso que comparten en Manchester y la casa familiar de Lytham St Annes, incorporando grabaciones de campo del paisaje industrial y la escena de club de su ciudad a la textura del disco.
Por qué el nuevo álbum de Phoebe Green ya no suena a confesión
Si Premature Nostalgia suena tan distinto a Lucky Me es porque sus referencias han cambiado: Jockstrap, Oklou, James Blake, FKA twigs y Sega Bodega sustituyen el pop confesional por la electrónica deformada. Green ha descrito «There’s Always Someone Kicking The Seat» como «mi única canción de ruptura propiamente dicha»: arranca en voz hablada y termina en electrónica fragmentada, armonías fantasmales y un estallido emocional final. Según ha contado, quería que sonara extremadamente visceral, como si quien escucha viviera la historia en primera persona; la escribió «hablando, sin más», cuando ninguna melodía encajaba con lo que tenía que contar.
El disco incluye además una colaboración con Katherine Parlour, de Picture Parlour, en «I Don’t Play It Cool, I Play It Steaming». Ambas se mueven en el mismo circuito de pop eléctrico británico que CrazyMinds ya repasó al detalle en la crítica de The Parlour.
Once canciones, una sola obsesión
Premature Nostalgia tiene once canciones. Este es el tracklist completo:
- «Showing Off»
- «There’s Always Someone Kicking The Seat»
- «I Don’t Play It Cool, I Play It Steaming» (con Katherine Parlour)
- «Polluting You With Me»
- «Screen Glow Halo»
- «Clothes Still On»
- «Double Vodka Lemonade»
- «Pressing The Bruise»
- «Happy Birthday»
- «Silver»
- «Gum for the Aftertaste»
Phoebe Green: la confesión que aprendió a esconderse
Phoebe Green debutó en 2020 con el sencillo «Reinvent», construido sobre una sinceridad incómoda que se convertiría en su sello. Esa misma exposición sin filtros definió Lucky Me (2022), su álbum de debut, al que NME dio cuatro estrellas. La EP The Container (2025) ya apuntaba un giro hacia texturas más oscuras antes de este segundo disco.
Premature Nostalgia no abandona esa sinceridad: la complica. Green ha explicado que el título nace de una tendencia muy suya, sentir nostalgia antes de que algo haya terminado e intentar adelantarse al duelo «para prepararme». Con su hermana como única cómplice de producción, lo que antes era confesión directa se convierte ahora en ruido, capas y distancia calculada. Antes de que el disco llegue, Green tocará en solitario el 12 de julio en la sala Holy Diver de Stockport.
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