Phoenix preparan ya nuevo disco

¡Notición para sus fans! El grupo francés de rock Phoenix están trabajando en un nuevo disco, que sería el séptimo álbum de la banda. Su último single hasta el momento, Identical, lo lanzaron el verano pasado como parte de la última película de Sofia Coppola, On The Rocks, protagonizada por Bill Murray y Rashida Jones, y no han publicado álbum desde el lanzamiento de Ti Amo en 2017. Cuatro años después, sus fans están deseando tener un nuevo disco de la banda, y ese momento está a punto de llegar.

El pasado 12 de enero, la banda liderada por Thomas Mars publicó un breve video en blanco y negro que muestra al grupo tocando dentro del Musée des Arts Décoratifs en París. Esta publicación en redes sociales la encontramos con el título “Nuevo Año, nuevo estudio” acompañado del hashtag #7, lo que prácticamente nos confirma que efectivamente están preparando su próximo disco

Cuando lanzaron el single Identical, Mars comentó cómo podría sonar el séptimo álbum del grupo: “No hay coherencia y es un poco como nuestro primer disco, tal vez; “United”, que tenía canciones que exploraban el heavy metal y luego la música country. Y luego este es el mismo tipo de álbum extraño tipo Frankenstein”, afirma.

“Ya sabes, hay procesos en los que producimos mucho material y no prejuzgamos”, agregó el guitarrista y teclista de la banda Laurent Brancowitz. “Entonces creamos cosas. Y el último momento es cuando elegimos los elementos buenos y hacemos algo bueno con todo este lío. Así que ahora mismo es un gran lío, pero es la parte más emocionante para nosotros. Cuando hayamos terminado…Oh, lo sé. El lío es bueno”, concluye.

¿Ya tenéis ganas de escucharlo? ¡Nosotros desde luego que sí!