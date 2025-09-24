Picture Parlour se mete de lleno en su universo eléctrico con su primer álbum «The Parlour»

La banda británica Picture Parlour, formada por Katherine Parlour (voz) y Ella Risi (guitarra), ha anunciado el lanzamiento de su esperado álbum debut The Parlour, que verá la luz el próximo 14 de noviembre de 2025. El disco incluirá 11 canciones y supone una evolución conceptual y sonora respecto a su EP Face In The Picture, que les posicionó como una de las promesas más audaces del indie rock británico.

Inspirado por la mitología del rock’n’roll, el Northern Soul y la estética de los bares underground, The Parlour no es solo un título: es un estado mental que el dúo adoptó durante el proceso creativo. Según explican en nota de prensa, ese “universo emocional” les ayudó a mantenerse fieles a su esencia artística y a construir un espacio sonoro donde el oyente pueda refugiarse.

Como adelanto, han publicado el single Used To Be Your Girlfriend, una pieza de psicodelia rock que aborda el crecimiento personal tras una ruptura. La letra —“I used to be your girlfriend / and now you’ve got a baby / I’ve been thinking about it lately”— refleja la crudeza emocional que caracteriza su estilo, directo y sin concesiones.

Picture Parlour ya había captado la atención de medios como NME en 2023, cuando protagonizaron su portada tras el impacto de su primer single Norwegian Wood. Desde entonces, han defendido con fuerza la importancia de los conciertos en vivo como parte esencial de su identidad artística.

Con The Parlour, el dúo busca ofrecer una experiencia intensa, tanto sonora como visual, y consolidarse como una de las propuestas más auténticas del panorama alternativo actual.

Picture Parlour: del sótano de Brixton al radar del indie británico

Formada en Manchester por Katherine Parlour y Ella Risi, Picture Parlour nació como un dúo universitario antes de mudarse a Londres en 2021. Su primer concierto en diciembre de 2022 en The Windmill de Brixton marcó el inicio de una carrera fulminante, con actuaciones regulares que les conectaron rápidamente con la escena underground. La banda se consolidó como quinteto en 2025 con la incorporación de Kitty Fitz, Joey Django y Michael Nash, ampliando su sonido y presencia escénica. Su estética mezcla influencias de Nick Cave, Fleetwood Mac, Patti Smith y T. Rex, y ha sido comparada con figuras como Chrissie Hynde, Alex Turner y Amy Winehouse.

Su discografía, aunque breve, ha generado un impacto notable. Debutaron con el single Norwegian Wood en junio de 2023, mezclado por Alan Moulder, seguido por Judgement Day en octubre del mismo año, producido por Catherine Marks. En 2025 lanzaron Used To Be Your Girlfriend, adelanto de su primer álbum The Parlour, previsto para noviembre. Cada lanzamiento ha reforzado su reputación como una banda emocionalmente intensa y visualmente poderosa. A pesar de las críticas en redes que los tildaban de “industry plant”, Picture Parlour ha defendido con firmeza su autenticidad, reivindicando sus orígenes humildes y su compromiso con el directo como núcleo de su propuesta artística.

