Pierre Kwenders gana el Premio Polaris al Mejor Disco canadiense del año

José Louis and the Paradox of Love, del artista Pierre Kwenders, ha ganado el prestigioso Polaris Prize 2022 como mejor álbum del año de Canadá.

Artista: Pierre Kwenders

Álbum: José Louis and the Paradox of Love

Otros nominados: Charlotte Day Wilson – Alpha

Destroyer – Labyrinthitis

Hubert Lenoir – Pictura de Ipse : Musique Directe

Kelly McMichael – WaveS

Lisa LeBlanc – Chiac Disco

Ombiigizi – Sewn Back Together

Ouri – Frame of a Fauna

Ombiigizi – Sewn Back Together

Ouri – Frame of a Fauna

Shad – Tao

Snotty Nose Rez Kids – Life After

Sobre el premio: El prestigioso Polaris Prize es otorgado anualmente al mejor álbum del año de Canadá por un jurado de escritores, programadores y locutores. El ganador consigue un premio de 50.000 dólares.

Sobre su experiencia al ganar el premio: «Recuerdo la razón por la que hago lo que hago y la razón por la que hago la música que hago y cuento la historia que cuento con mi música para contar la historia de las personas que me inspiran. Y mis padrino y dos de mis primos (que fallecieron en los últimos dos meses) me inspiraron enormemente.

Estoy frente a vosotros gracias a ellos. Sé que esas personas no eran perfectas. Ellos tuvieron su propia lucha como yo la tuve. Mi disco se llama José Louis and the Paradox of Love porque el amor es una paradoja, y todavía no sé qué es el amor. Todavía estoy tratando de averiguarlo», ha asegurado.