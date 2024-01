Pillow Queens anuncian nuevo álbum y estrenan el single «Gone»

La banda irlandesa de indie rock Pillow Queens ha anunciado su tercer álbum de estudio, titulado Name Your Sorrow, que saldrá a la venta el 19 de abril y ha sido producido por Collin Pastore (Lucy Dacus, boygenius).

Como adelanto, el grupo ha compartido el primer sencillo del álbum, Gone, una canción que habla sobre el final de una relación que se ha vuelto vacía y monótona. “Las frases como ‘Estaba en tu top cinco de cosas que hacer’ transmiten una falta de autoestima que se aborda a lo largo del álbum. Es una canción que muestra una vulnerabilidad que no permite atisbos de esperanza, es la realidad de cómo se siente alguien en ese momento”, ha explicado la vocalista, guitarrista y bajista Pamela Connolly en un comunicado de prensa.

Name Your Sorrow es un álbum que explora temas como la identidad queer, la inseguridad, el deseo y el desamor, así como la positividad y la fuerza que pueden surgir del dolor. La banda ha citado como inspiraciones literarias a los poetas Eavan Bolan y John Keats, y al escritor británico C.S. Lewis, y como influencias musicales a Vampire Weekend, Barbara Streisand, Frank Ocean, Tool y Lana Del Rey.

Pillow Queens, formada por Pamela Connolly, Sarah Corcoran, Rachel Lyons y Cathy McGuinness, debutó en 2020 con el álbum In Waiting, al que siguió en 2022 Leave the Light On. Para presentar su nuevo trabajo, la banda ha anunciado una gira por el Reino Unido e Irlanda que comenzará el 5 de junio en Leeds y terminará el 13 de julio en Dublín, donde ofrecerán su mayor concierto hasta la fecha. Además, ya podemos conocer el tracklist completo del disco a continuación: