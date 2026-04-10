Pink Floyd celebran su era dorada con el lanzamiento de «8‑Tracks», un viaje continuo por su transformación en gigantes del rock

La maquinaria de Pink Floyd vuelve a ponerse en marcha con 8‑Tracks, una nueva recopilación que recupera ocho piezas esenciales de su periodo 1971‑1979, una etapa en la que el grupo dejó atrás la psicodelia inicial para convertirse en una de las bandas más influyentes del planeta. El álbum llegará el 5 de junio en vinilo, CD y plataformas digitales, y promete ser tanto una puerta de entrada para nuevos oyentes como un regalo cuidadosamente curado para quienes llevan décadas recorriendo su universo sonoro.

La selección incluye clásicos como “Money”, “Wish You Were Here”, “Another Brick In The Wall, Part 2”, “Time” o “Comfortably Numb”, además de cortes menos obvios como “One Of These Days” y “Wot’s… Uh The Deal”. El gran reclamo para coleccionistas es la versión completa de “Pigs On The Wing”, hasta ahora solo disponible en el cartucho de ocho pistas de Animals publicado en 1977.

El productor y mezclador Steven Wilson ha reordenado el material utilizando efectos sonoros extraídos de las multitracks originales para crear una escucha continua “al más puro estilo Floyd”, según la descripción oficial. El proyecto reivindica un periodo que abarca Meddle, Obscured By Clouds, The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall, una sucesión de discos que redefinió la ambición del rock y consolidó al grupo como un fenómeno global.

En paralelo, la figura de David Gilmour sigue generando titulares: su mítica Black Strat se convirtió recientemente en la guitarra más cara jamás subastada, y el año pasado celebró que Wish You Were Here alcanzara el número uno navideño en Reino Unido, coincidiendo con la reedición en 4K de Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII. Mientras tanto, la posibilidad de una reconciliación con Roger Waters continúa descartada, después de que Gilmour afirmara que “no hay ninguna posibilidad” de volver a trabajar juntos.

Del caos creativo a la perfección técnica: la metamorfosis artística de Pink Floyd

Hablar de Pink Floyd es recorrer una de las trayectorias más influyentes de la música moderna. Formados en Londres en 1965, comenzaron bajo el liderazgo creativo de Syd Barrett, cuya visión psicodélica marcó sus primeros pasos con discos como The Piper at the Gates of Dawn. Tras su salida, el grupo —con David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason— evolucionó hacia un sonido más conceptual y expansivo que cristalizó en obras maestras como The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Su combinación de experimentación sonora, crítica social y ambición visual redefinió el rock de estadio y dejó una huella imborrable en generaciones posteriores. Con más de 250 millones de discos vendidos, su influencia sigue viva en la cultura popular, en la producción musical contemporánea y en la forma misma de entender el álbum como obra artística total.

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