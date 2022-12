Pink Floyd lanza 18 álbumes en directo de su archivo y un EP de «pistas alternativas»

Los fans de Pink Floyd, ¡preparáos! La legendaria banda de rock acaba de lanzar 18 álbumes en vivo de archivo de su era pre-Dark Side of the Moon, así como un EP de cinco canciones de «pistas alternativas» de 1972, en servicios de transmisión. Estas grabaciones en vivo, todas de 1972, documentan las giras de Pink Floyd en apoyo a sus sexto y séptimo álbumes, Meddle y Obscured by Clouds, e incluyen también demos de canciones que más tarde aparecerían en el icónico álbum Dark Side of the Moon.

Los álbumes en directo fueron grabados en conciertos en todo el mundo, incluyendo seis en el Reino Unido, tres en los EE. UU., tres en Japón, dos en Francia y Alemania, y uno cada uno en Bélgica y Suiza. El EP, titulado Alternative Tracks 1972, cuenta con remixes trance de Any Colour You Like y un mash-up de Speak To Me y Breathe (In The Air), una versión demo de On The Run y versiones alternativas de Us And Them y Time y Breathe (In The Air). Todos estos lanzamientos han sido emitidos bajo la etiqueta Pink Floyd Music Ltd y con licencia para Sony.

1. ‘Live At Southampton Guildhall, UK, 23 January 1972’

2. ‘Live At Carnegie Hall, New York, 5 Feb 1972’

3. ‘Live At The Rainbow Theatre, London 17 February 1972’

4. ‘Live At The Rainbow Theatre, London 18 Feb 1972’

5. ‘Live At The Rainbow Theatre, London 19 Feb 1972’

6. ‘Live At The Rainbow Theatre, London 20 Feb 1972’

7. ‘Live At The Taiikukan, Tokyo, Japan, 3 Mar 1972’

8. ‘Live At Osaka Festival Hall, Japan, 8 Mar 1972’

9. ‘Live At Nakajima Sports Centre, Sapporo, Japan, 13 Mar 1972’

10. ‘Live At Chicago Auditorium Theatre, USA, 28 April 1972’

11. ‘Live At The Deutschlandhalle, Berlin, Germany, 18 May 1972’

12. ‘Live At The Hollywood Bowl, Los Angeles, 22 Sept 1972’

13. ‘Live At The Empire Pool, Wembley, London, 21 Oct 1972’

14. ‘Live At Ernst-Merck Halle, Hamburg, Germany, 12 Nov 1972’

15. ‘Live At The Palais des Sports, Poitiers, France 29 Nov 1972’

16. ‘Live At The Palais des Sports de L’Ile de la Jatte, Saint Ouen, France, 1 Dec 1972’

17. ‘Live At The Vorst Nationaal, Brussels, Belgium, 5 Dec 1972’

18. ‘Live At The Hallenstadion, Zurich, Switzerland 9 Dec 72’

Pink Floyd se formó en Londres en 1965 y rápidamente adquirió fama por su enfoque innovador y experimental al rock. El elenco de la banda ha cambiado a lo largo de los años, pero los miembros principales siempre han sido Roger Waters (vocal, bajo), David Gilmour (vocal, guitarra), Richard Wright (teclados, vocal) y Nick Mason (batería). Su discografía incluye 15 álbumes de estudio, incluyendo el clásico Dark Side of the Moon, que fue lanzado en 1973 y desde entonces se ha convertido en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Otros lanzamientos notables incluyen The Wall, Wish You Were Here y Animals.

Si eres fan de Pink Floyd, asegúrate de revisar estos álbumes en vivo y EP recién lanzados. Estas grabaciones raras ofrecen una visión única a los primeros días de la banda y la evolución de su sonido. Con una carrera que abarca más de 50 años y una base de fans devota, la música de Pink Floyd sigue inspirando y captivando a los oyentes de todo el mundo.