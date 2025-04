Pink Floyd resucita la magia de «Pompeii – MCMLXXII» con un vibrante «One Of These Days» en 4K

¡Preparaos, fans de Pink Floyd! La legendaria banda británica ha desenterrado un tesoro del pasado con el lanzamiento de un clip restaurado de One Of These Days, extraído del icónico filme Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII. Este adelanto nos sumerge en la intensidad de su actuación de 1971 en el anfiteatro romano de Pompeya, ahora en glorioso 4K. La restauración, que promete revitalizar un hito del rock, llega justo antes del estreno mundial de la película en cines selectos e IMAX el 24 de abril, seguido por su lanzamiento en formatos físicos y digitales el 2 de mayo.

El video de One Of These Days, pieza clave del álbum Meddle, captura a David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason en un momento de pura exploración musical. Filmado sin audiencia, el concierto destaca por su atmósfera única, con la batería de Mason y el groove de Waters brillando en esta joya instrumental. La restauración, realizada a partir del negativo original en 35 mm —hallado en cinco latas mal etiquetadas—, ofrece una claridad visual asombrosa. El audio, remezclado por el maestro Steven Wilson, eleva la experiencia con una definición que respeta la esencia de Pink Floyd en su era pre-The Dark Side of the Moon.

Nick Mason describe el concierto como un “documento raro y único”, y no es para menos. Este Pompeii restaurado no solo revive la magia de 1971, sino que marca la primera vez que el concierto completo se editará como un álbum en vivo, disponible en vinilo, CD, Blu-Ray y Dolby Atmos. Críticos y fans están extasiados: publicaciones como Relix y Cult Following alaban la calidad del clip, mientras que en redes sociales, el entusiasmo es palpable. “Es como ver a Pink Floyd por primera vez”, escribió un usuario en redes sociales.

El film, dirigido por Adrian Maben, llegará a cines con entradas ya a la venta, y los formatos físicos incluirán extras como grabaciones de las sesiones de The Dark Side en Abbey Road. Este lanzamiento no es solo un guiño nostálgico, sino una celebración de la innovación de Pink Floyd, cuya influencia sigue siendo notable. Así que, ya sea en la gran pantalla o en tu colección, One Of These Days te espera para recordarte por qué Pink Floyd sigue siendo inmortal. ¡No te lo pierdas!

La odisea sonora de Pink Floyd: Una carrera que redefinió el rock

Pink Floyd, la banda británica formada en 1965, es sinónimo de innovación, psicodelia y monumentalidad sonora. Con una trayectoria que abarca cinco décadas, su legado trasciende géneros, marcando la historia del rock con discos icónicos y actuaciones legendarias. Desde sus inicios en el underground londinense hasta convertirse en titanes del rock progresivo, Pink Floyd es una de las banas imprescindibles de la actual escena musical.

Todo comenzó con Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason y, más tarde, David Gilmour, quien reemplazó a Barrett en 1968 tras su salida por problemas de salud. Su debut, The Piper at the Gates of Dawn (1967), destilaba psicodelia pura, con cortes como Astronomy Domine. Bajo el liderazgo de Barrett, la banda se convirtió en pionera del rock experimental. Tras su partida, Waters tomó las riendas creativas, guiando a Pink Floyd hacia un sonido más conceptual.

La década de 1970 fue su apogeo. Meddle (1971), con la épica Echoes, marcó un giro hacia composiciones ambiciosas. Pero fue The Dark Side of the Moon (1973) el que los catapultó a la inmortalidad, con 741 semanas en las listas de Billboard y temas como Time y Money. Este álbum, seguido por Wish You Were Here (1975), dedicado a Barrett, y Animals (1977), consolidó su maestría en narrativas sonoras. The Wall (1979), una ópera rock impulsada por Waters, dio vida a Another Brick in the Wall, Part 2 y a una icónica gira con escenografías teatrales.

Tras la salida de Waters en 1985, Gilmour lideró la banda, lanzando A Momentary Lapse of Reason (1987) y The Division Bell (1994), ambos éxitos comerciales. En 2005, la formación clásica se reunió para un emotivo show en Live 8. Su último álbum, The Endless River (2014), fue un homenaje a Wright, fallecido en 2008. Con 15 álbumes de estudio y ventas superiores a 250 millones de discos, Pink Floyd sigue inspirando.

Sus giras, como la de Pulse (1994), y proyectos visuales, como Live at Pompeii (1972), redefinieron los conciertos de rock. Hoy, su música sigue conquistando a las nuevas generaciones, con reediciones como la reciente restauración de Pompeii – MCMLXXII (2025).

