Pink Floyd y David Gilmour retiran música de las plataformas digitales de Rusia y Bielorrusia

Pink Floyd ha decidido eliminar las obras de Pink Floyd, desde 1987 en adelante, y todas las grabaciones en solitario de David Gilmour de las plataformas de música digital en Rusia y Bielorrusia para, de este modo, «apoyar al mundo en la condena enérgica de la invasión rusa de Ucrania».

Así, desaparecen de dichas plataformas los álbumes de estudio de Pink Floyd A Momentary Lapse of Reason (1987), The Division Bell (1994) y The Endless River (2014), así como los cuatro álbumes de estudio en solitario de Gilmour, siendo el más reciente Rattle That Lock de 2015.

Un poderoso gesto más por parte de una banda veterana para apoyar una solución a este terrible conflicto bélico.

