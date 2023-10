PinkPantheress anuncia su primer álbum, «Heaven Knows» y su gira Capable of Love Tour

La cantante británica PinkPantheress ha sorprendido a sus fans con el anuncio de su primer álbum, Heaven Knows, que saldrá a la venta el 10 de noviembre. El disco es una continuación de su exitoso mixtape de 2021, To Hell With It, que la convirtió en una de las revelaciones del año. El álbum incluye la nueva canción Capable of Love, que ya tiene un video musical dirigido por Aidan Zamiri y que muestra a la artista en un ambiente retro y colorido, bailando y cantando sobre el amor.

El álbum cuenta con la colaboración de reconocidos productores y artistas como Greg Kurstin, Mura Masa, Danny L Harle, Count Baldor, Phil y Cash Cobain. Según ha explicado PinkPantheress, el disco trata sobre el duelo por una pérdida pero estar en paz con uno mismo en la soledad. Viajar desde el infierno al purgatorio, pero estoy bien con estar ahí. Además, la cantante también ha anunciado la gira Capable of Love Tour, que comenzará en febrero del próximo año y recorrerá varias ciudades de Europa y Estados Unidos. También abrirá algunos de los conciertos de Olivia Rodrigo en Norteamérica como parte de la gira mundial Guts de Rodrigo en 2024. Desde luego, vienen meses intensos para la prometedora artista.