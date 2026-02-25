PinkPantheress rompe otro techo de cristal al convertirse en Productora del Año en los BRITs 2026

La escena pop británica acaba de vivir un pequeño terremoto: PinkPantheress ha sido nombrada Productora del Año en los BRIT Awards 2026, convirtiéndose en la persona más joven y la primera mujer en recibir este reconocimiento. Un hito que no solo celebra su meteórica carrera, sino también una forma de producir pop que combina precisión quirúrgica y una intuición casi instintiva.

La presidenta del comité de los BRITs, Stacey Tang, lo resumió con claridad al afirmar que “PinkPantheress es una voz inventiva e instintiva del pop británico… está redefiniendo lo que el pop moderno puede ser”. Y no exagera: su sonido, siempre alegre y expansivo, ha cruzado fronteras sin perder ese toque íntimo que la caracteriza.

El anuncio llega en un momento dulce para la artista. En 2025 publicó el mixtape Fancy That y su proyecto de remixes Fancy Some More?, trabajos que consolidaron su estatus como una de las productoras más influyentes de su generación. Incluso la patinadora olímpica Alysa Liu, fan declarada, estrenó una rutina sobre el remix de “Stateside” junto a Zara Larsson durante la gala de exhibición de los Juegos Olímpicos de 2026.

La ceremonia de los BRIT Awards se celebrará este sábado 28 de febrero en el Co-op Live Arena de Mánchester, con actuaciones de Harry Styles, Rosalía y Olivia Dean, entre otros nombres que prometen convertir la noche en un escaparate del pop global.

Con este reconocimiento, PinkPantheress consolida una narrativa que la sitúa como una de las productoras clave del pop contemporáneo y abre camino para una nueva generación de creadoras que vienen pisando fuerte.

