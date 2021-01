El reconocido bajista Pino Palladino y el célebre multiinstrumentalista y productor Blake Mills anuncian álbum conjunto, Notes With Attachments, que verá la luz el 12 de marzo a través de New Deal y Caroline International. El anuncio viene acompañado de un primer adelanto titulado Just Wrong (escúchalo en todas las plataformas digitales).

Inicialmente, Notes With Attachments fue concebido como un disco en solitario de Palladino, pero rápidamente se convirtió en un trabajo totalmente colaborativo centrado en el amor de los dos artistas por la experimentación.

“Con una canción como esta, construida por capas, en varios momentos del proceso piensas: ‘¿qué es esto? ¿dónde está la composición?’. Es como si dibujaras los planos de la casa después de construirla”, cuenta Mills sobre Just Wrong. Este proceso está presente en cada canción del disco, que en general comenzaron a desarrollarse con el lenguaje melódico y rítmico propio de Palladino y terminaron de componerse con referencias compartidas por ambos músicos que van desde la música cubana y de África Occidental, el funk, el jazz o el folk inglés.

“A medida que el proyecto evolucionaba en las primeras semanas y meses e iba viendo las respuestas de Blake a mis ideas, nos dimos cuenta que el disco sería un álbum colaborativo”, explica Palladino.

Grabado durante diferentes etapas en dos años y medio, Notes With Attachments reúne un prestigioso grupo de músicos provenientes del jazz, R&B, pop y más allá: el baterista Chris Dave (D’Angelo, Anderson .Paak); los innovadores saxofonistas Sam Gendel, Marcus Strickland y Jacques Schwartz-Bart o el teclista Larry Goldings (James Tylor, John Scofield), entre otros. Es a la vez un álbum de productores y un álbum de intérpretes, que explora fragmentos del vocabulario musical común a los dos músicos y luego los lleva a otros terrenos menos conocidos.

PINO PALLADINO & JAKE MILLS – JUST WRONG