Pinpilinpussies estrenan su nueva canción “John Berger”

El teórico John Berger habla en su libro Ways of Seeing sobre cómo nuestros modos de ver afectan nuestra forma de interpretar las cosas. Él lo aplica al mundo de la pintura al óleo pero Pinpilinpussies lo llevan a un terreno más personal.

John Berger habla sobre la necesidad de ser visto e interpretado como realmente somos sin margen a que haya distintos modos de verlo ni varias interpretaciones. Mostrando únicamente una sola verdad.

¿Cuál? La de estar hasta al mismísimo moño de fingir buena cara y hacer ver que todo está bien cuando no es así y, con esto, liberarse a modo de catarsis diciendo verdades como puños a la cara. Sin medias tintas. Mostrando una mirada sincera que tanto dice “I’m not afraid anymore” como “I’ve been lying all the time”.

Una liberación sumamente punzante que viene acompañada por un rotundo himno pop que recuerda a esos grandes hits de los años 90.

Además, Pinpilinpussies comienzan a confirmar fechas de presentación de su próximo disco, entre ellas:



Festival Brillante, 24-25-26 septiembre 2021

Primavera Sound, 3 junio 2022