Pixies regresan con fuerza: nuevo álbum «The Night the Zombies Came» y nueva bajista

Pixies han anunciado su nuevo álbum The Night the Zombies Came, que se lanzará el 25 de octubre a través de BMG. Este álbum es el primero de la banda con la nueva bajista Emma Richardson, quien se unió tras la salida de Paz Lenchantin. El álbum incluye el sencillo You’re So Impatient y una nueva canción titulada Chicken.

La banda grabó el álbum con el productor Tom Dalgety, con quien ya habían trabajado en Head Carrier, Beneath the Eyrie y Doggerel. La lista de canciones del nuevo álbum incluye temas como Primrose, Jane (The Night the Zombies Came), Hypnotised, Johnny Good Man, Motoroller, I Hear You Mary, Oyster Beds, Mercy Me, Ernest Evans, Kings of the Prairie y The Vegas Suite.

Más buenas noticias para los fans españoles de Pixies tras sus conciertos de estos pasados días en nuestro país.

Tracklist de The Night the Zombies Came

01 Primrose

02 You’re So Impatient

03 Jane (The Night the Zombies Came)

04 Chicken

05 Hypnotised

06 Johnny Good Man

07 Motoroller

08 I Hear You Mary

09 Oyster Beds

10 Mercy Me

11 Ernest Evans

12 Kings of the Prairie

13 The Vegas Suite