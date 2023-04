PJ Harvey anuncia su vuelta con nuevo single

La icónica cantautora británica PJ Harvey ha anunciado el lanzamiento de un nuevo single titulado A Child’s Question, August, que saldrá a la luz este miércoles 26 de abril. Además, el tema vendrá acompañado de un videoclip dirigido por Steve Gullick.

Un adelanto de su esperado décimo álbum

A Child’s Question, August es el primer adelanto de su próximo y esperado décimo álbum de estudio, que según ha revelado la propia artista en una entrevista con Rolling Stone, tiene previsto publicar en 2023. Se trata del primer trabajo de PJ Harvey desde The Hope Six Demolition Project, que salió en 2016 y recibió elogios de la crítica y el público.

La cantante ha compartido un fragmento del single y del videoclip a través de sus redes sociales, donde también ha confirmado que ha vuelto al estudio con sus colaboradores habituales, John Parish y Flood.

Una artista polifacética y versátil

Desde su último álbum, PJ Harvey no ha dejado de explorar otras facetas artísticas, como la composición de bandas sonoras. En 2019, se encargó de crear la música para la obra de teatro All About Eve, dirigida por Ivo Van Hove y protagonizada por Lily James y Gillian Anderson. Además, el año pasado, colaboró con el compositor Tim Phillips en la banda sonora de la serie de Apple TV+ Bad Sisters.

PJ Harvey también ha querido celebrar el trabajo de sus productores John Parish y Flood con una playlist pública en su Spotify, donde ha recopilado canciones de su catálogo producidas por ellos. La playlist tiene una duración de casi 40 minutos y es una muestra de la evolución y la diversidad de su música.

Una leyenda del rock alternativo

PJ Harvey es una de las figuras más influyentes y respetadas del rock alternativo desde los años 90. Ha sido la única artista en ganar dos veces el prestigioso Mercury Prize, por sus álbumes Stories from the City, Stories from the Sea (2000) y Let England Shake (2011). Además, ha sido nominada ocho veces a los Grammy Awards y ha colaborado con artistas como Nick Cave, Thom Yorke o Björk.

Estamos deseando escuchar su nuevo single y su nuevo álbum. Seguro que no nos decepciona. ¿Y tú? ¿Eres fan de PJ Harvey? ¿Qué esperas de su nueva música? Déjanos tu opinión en los comentarios.