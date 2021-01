PJ Harvey anuncia una reedición en vinilo de “Stories From the City, Stories From the Sea”

La artista británica PJ Harvey ha anunciado el lanzamiento de una reedición de su álbum Stories From the City, Stories From the Sea, originalmente publicado en 2000, para el próximo 26 de febrero.

Stories From the City, Stories From the Sea fue el quinto álbum de estudio de la cantante y compositora inglesa PJ Harvey, y ha sido el elegido para continuar con la serie de reediciones que ha ido lanzando. En este caso, se lanzará en vinilo, y a su vez publicará una colección de demos inéditas de todas las canciones de dicho álbum bajo el título Stories From the City, Stories From the Sea – Demos.

A lo largo del pasado año, la artista reeditó sus álbumes Dry, Rid of Me, To Bring You My Love y Dance Hall at Louse Point, y será a finales de este mismo mes, el 29 de enero, cuando reedite Is This Desire?. Además, su documental A Dog Called Money se lanzará a finales de este mismo año.

Por si alguien quiere escuchar el disco original, os lo dejamos a continuación: