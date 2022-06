PJ Harvey asegura que su nuevo disco está ya preparado

PJ Harvey ha ofrecido una entrevista a la revista Rolling Stone la que nos trae grandes noticias, y es que todo indica que su próximo disco está al caer. Según la mítica artista, sus nuevas canciones «han tardado tiempo en ser compuestas, pero al final he logrado estar muy contenta con ellas».

Posiblemente, este nuevo álbum de Harvey, primero desde The Hope Six Demolition Project en 2016, llegará en verano de 2023, así que aún tenemos que ser pacientes. Por el momento, sabemos que sus nuevas canciones estarán influenciadas por bandas sonoras compuestas por artistas como Jonny Greenwood, Hildur Guðnadóttir o Ryuichi Sakamoto, así como la obra de Thom Yorke, Mica Levi de Micachu & The Shapes, Anna von Hausswolff o el mismísimo Bob Dylan.

Sea cuando sea, llegue cuando llegue, será un placer volver a disfrutar de la música de una de las artistas femeninas más relevantes de las últimas décadas.

Sobre PJ Harvey

Apuntamos muy alto en esta playlist con una de las artistas más cautivadoras de las últimas décadas. Sencilla, antiestrella del rock pero a su vez iluminada, líder absoluta de masas... Los adjetivos nos sobrepasan para poder definir a PJ Harvey, la artista que siempre se ha atrevido con cualquier género, ya sea rock, blues o hasta electrónica. Su incombustible voz y pose en el escenario hacen que siempre merezca una escucha atenta ante sus complejas canciones, que van desde las conocidas Down by the Water o To Bring You My Love hasta las más recientes como Let England Shake.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

