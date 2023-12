PJ Harvey estrena concierto grabado en directo, «Live From L’Olympia in Paris»

La artista británica PJ Harvey ha publicado en YouTube su nuevo concierto filmado, titulado Live From L’Olympia in Paris. El espectáculo, que forma parte de la gira de presentación de su reciente álbum I Inside The Old Year Dying, fue grabado el 13 de octubre y dirigido por Antoine Carlier y Walter Films en colaboración con Arte Concerts. En él, Harvey y sus compañeros de banda interpretan el nuevo disco al completo, seguido de una selección de sus grandes éxitos, como Down by the Water, White Chalk y más.

El concierto se estrenó en el canal de YouTube de Arte Concerts el miércoles 6 de diciembre y, según el material de prensa, “se emitirá más adelante en los canales de Arte” el próximo año.

Harvey tiene extensos planes de directo para 2024, incluyendo una prometedora actuación en la próxima edición del Primavera Sound. Además, también ofrecerá un gran concierto en Gunnersbury Park en Londres en agosto de 2024 con un cartel que ella misma ha diseñado.

Hace unos meses, Harvey compartió su primer álbum en siete años, I Inside The Old Year Dying, y para celebrarlo, está llevando a cabo su primera gira desde 2017.