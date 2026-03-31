Placebo reimaginan su debut con una versión más dura de “Bruise Pristine” para celebrar su 30º aniversario

Placebo han decidido mirar atrás para avanzar. La banda ha estrenado una nueva y más contundente versión de “Bruise Pristine”, el primer adelanto de RE:CREATED, un proyecto en el que revisitan su álbum debut de 1996 utilizando las cintas originales y tres décadas de experiencia acumulada en directo. El resultado, según explican, no pretende corregir nada, sino completar una obra que en su momento no pudieron llevar tan lejos como querían.

En un comunicado, el grupo lo resume así: “Pensamos en este disco como un director’s cut. No lo hemos recreado desde cero. Volvimos a las cintas maestras y trajimos 30 años de tocar estas canciones en directo al estudio. No se trata de mejorarlo, no hay nada malo en él; se trata de completarlo”. La nueva versión de “Bruise Pristine” lo demuestra: más pesada, más dinámica y con una energía que refleja cómo ha evolucionado el tema sobre los escenarios.

RE:CREATED, que llegará el 19 de junio, incluirá nuevas interpretaciones de los diez temas originales y dos bonus tracks, entre ellos los clásicos “Nancy Boy” y “36 Degrees”, reimaginados para capturar cómo han crecido con el paso del tiempo sin perder el espíritu crudo que los convirtió en himnos de toda una generación.

El anuncio coincide con el regreso de Placebo a los escenarios, donde este fin de semana ofrecieron un set especial en el Royal Albert Hall dentro de los conciertos benéficos de Robert Smith para Teenage Cancer Trust. Allí sorprendieron con una versión de “Jackie O” de Sinéad O’Connor, rescataron “Pure Morning” por primera vez desde 2018 y reinterpretaron piezas como “Taste in Men” o “Slave to the Wage”, recibiendo una ovación cerrada.

Además, la banda ha confirmado una extensa gira europea y británica para celebrar el 30º aniversario de su debut, con fechas que recorrerán Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido e Irlanda entre septiembre y diciembre. Será una oportunidad única para escuchar material de Placebo y Without You I’m Nothing que no se tocaba en directo desde hace más de dos décadas.

Placebo, una trayectoria que convirtió la vulnerabilidad y la provocación en un lenguaje propio del rock alternativo

Desde su irrupción en 1996, Placebo se han consolidado como una de las bandas más influyentes del rock alternativo europeo. Su debut homónimo y su continuación, Without You I’m Nothing, marcaron una época con su mezcla de androginia, guitarras afiladas y letras que exploraban identidad, deseo y alienación. A lo largo de los años, trabajos como Black Market Music, Sleeping with Ghosts o Meds ampliaron su paleta emocional, mientras que Never Let Me Go (2022) supuso un regreso celebrado por crítica y público. Con una estética inconfundible y una relación intensa con sus fans, el dúo formado por Brian Molko y Stefan Olsdal ha sabido reinventarse sin perder la esencia que los convirtió en referentes. RE:CREATED llega como un puente entre pasado y presente, reafirmando su legado y su vigencia.

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