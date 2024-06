Placebo: Un viaje cinematográfico por su evolución musical y personal

Placebo, la banda británica icónica del rock alternativo, nos invita a un viaje introspectivo con su segundo documental de larga duración, This Search For Meaning. La película promete ser un retrato íntimo y revelador que no solo explora el significado detrás de sus letras, sino también su evolución como grupo y como seres humanos.

Dirigido por el galardonado cineasta escocés Oscar Sansom, el documental se sumerge en el legado de Placebo, abordando temas profundos como la vigilancia, la cultura, el escrutinio, la sexualidad, la identidad de género, la adicción y el trauma. Además, cuenta con conversaciones informales con el vocalista y guitarrista Brian Molko y el bajista-guitarrista Stefan Olsdal, así como con aportaciones de artistas inspirados por la banda, entre ellos Shirley Manson de Garbage, Robbie Williams, Self Esteem (Rebecca Lucy Taylor), Joe Talbot de Idles, Yungblud y el artista contemporáneo Stuart Semple.

El documental también ofrece una estructura narrativa alrededor de nuevas interpretaciones de las últimas canciones de Placebo del álbum Never Let Me Go, grabadas en los legendarios estudios de cine de Twickenham en Gran Bretaña. Se complementa con material de archivo exclusivo y nunca antes visto que abarca toda la carrera de la banda, incluyendo su colaboración creativa y personal con David Bowie y su influencia perdurable en su música.

El lanzamiento del documental está previsto para septiembre de este año, y se espera que tenga un estreno en cines. La noticia llega tras el anuncio de Placebo de su primer álbum en directo, Placebo Live, el primero en los 25 años de carrera de la banda.